La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, pretende rebasar a su contendiente de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, en las elecciones 2024.

Así lo dio a conocer Xóchitl Gálvez en su mitin en Colima, donde afirmó que se encuentra empatada con Claudia Sheinbaum en las encuestas que muestran el apoyo de las y los ciudadanos.

Sus palabras se dan a poco menos de un mes de las elecciones 2024 del próximo domingo 2 de junio, donde se renovarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

Las palabras de Xóchitl Gálvez se dieron en medio de su gira de campaña por Colima, donde también señaló la violencia que predomina en la entidad gobernada por Morena.

Xóchitl Gálvez dijo ante las y los ciudadanos de Colima que “ya empató” a Claudia Sheinbaum en las encuestas que miden el apoyo de las candidatas y el candidato presidencial en las elecciones 2024.

Asimismo, aseguró que podrá rebasar a la candidata morenista esta semana del 6 al 11 de mayo.

Por ello, Xóchitl Gálvez pidió a las y los mexicanos su apoyo, para ganar a Claudia Sheinbaum y sacar a Morena del gobierno el próximo 2 de junio.

La candidata opositora también destacó la inseguridad que vive Colima, pues afirmó que durante el actual gobierno de Morena, de diciembre a marzo subieron más de 11 puntos la percepción de inseguridad en la ciudad.

Eso es injusto, no se vale que Colima sea la ciudad más violenta del mundo, no se vale, es un gran estado, es gente maravillosa”.

Del mismo modo, Xóchitl Gálvez se comprometió a apoyar a los colimenses en materia de seguridad, además aseguró que ningún policía tendrá un sueldo menor a 20 mil pesos y se comprometió a regresar los Fondos Municipales de Seguridad.

Sumado a sus propuestas, la candidata presidencial pidió a los mexicanos que pierdan el miedo y salgan a ejercer su voto en las próximas elecciones 2024, pese a las amenazas que existan .

“Y viene el 2 de junio, vamos a ganar, no tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas. Aquí nadie va a tener miedo, yo no tengo miedo, yo estoy con ustedes”.

Xóchitl Gálvez