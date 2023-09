La candidata presidencial y representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, prometió no culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ni a Felipe Calderón por la violencia que vive el país.

En rueda de prensa, desde Zacatecas, aseguró que ella afrontará los altos índices de violencia que se viven en México sin culpar al pasado, contrario a lo que hace AMLO, quien asegura que las problemáticas en este rubro son culpa de sexenios anteriores.

“Yo no soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado. No le voy a echar la culpa ni a Felipe Calderón ni a Andrés Manuel López Obrador, yo no le voy a echar la culpa a ellos”

Xóchitl Gálvez