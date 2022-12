Buscando callar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con la errónea decisión de quitar la libertad de expresión a los seguidores de su movimiento #ESCLAUDIA solamente lograron reventar hasta arriba las tendencias en Twitter y redes sociales, seguramente esto no les agradará al PAN, PRD, PRI y MC. No hay dudas que hacia el futuro en Morena Claudia Sheinbaum seguirá siendo la primera opción a dar continuidad a la 4T. Podemos ver qué opositores de Morena, están hablando de política camino al 2024, se les han dado pruebas de Santiago Creel, “Alito” Moreno, etc. ¡Ellos deberían también recibir algún castigo, raramente el instituto electoral se hace de la vista dormida, habrá algún contubernio acaso!

Mientras han atacado y castigado económicamente al movimiento morenista, otros partidos reciben un pequeño porcentaje de multas. Veo que Acción Nacional es un fantasma para estos consejeros electorales, poco hablan de este partido, no los nombran y menos lo castigan, ¿habrá alguna preferencia acaso? Lo que se ve, no se juzga.

Los políticos de Claudio X González, deciden perdonar su supuesta traición al líder priísta Alito Moreno. Quien es de verdad un MEME, cada día es el expresidente FOX, primero lo tacho de judas, después lo vanaglorio, no cedas cuidemos al INE, seguramente no sabe siquiera lo que propone el presidente en la reforma electoral, es un borrego, va a donde lo llevan sus jefes, para él es un día de campo estar en manifestaciones, lo que antes crítico tanto, hoy por necesidad de poder lo hace con un amor, ya lo conocemos es Vicente Fox, Ahora ya fue de nueva cuenta amiguito con “Alito”. Quien conoce a Moreno Cárdenas sabe que tiene un plan; él estaba totalmente seguro que doblarían las manos, es muy astuto en su forma de pensar, con observar el control sobre sus diputadas y diputados no tengo ninguna duda, será el tiempo el encargado de dictar el veredicto, seguramente veremos el momento que decida dar la estocada a sus aliados políticos.

Quiere su partido en la cima, el Revolucionario Institucional no le interesa, ni lo que tenga que hacer para lograrlo, veremos si el tiempo nos da la razón; en estos días deciden su permanencia como diputado federal, a unos días de su desafuero, no le preocupa en lo mínimo seguir en la cámara, va por mucho más, sabe que la vieja escuela de su partido, quieren sacarlo de la Presidencia por ello Alejandro Moreno le urge planear sus estrategias, requiere otra imagen para recuperar ante los mexicanos su esencia y credibilidad, lo cual será muy difícil o más bien imposible, intentar hacerse el mártir por su desafuero es un paso que tienen sus equipos de marketing, todo está bien preparado, decide entrar al ruedo desenterrando nuevamente la coalición Va Por México, intentan resucitarlo por la conveniencia para bloquear la reforma electoral, demostrando que está dispuesto a obedecer las órdenes del ZAR DE LOS POLÍTICOS ANTIOBRADOR.

Twitter @antarmnacif