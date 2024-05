En torno al caso del hallazgo de un crematorio clandestino en la CDMX que fue reportado por Ceci Flores, la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, ya se pronunció.

Abordada por medios de comunicación, la candidata a la presidencia en las elecciones 2024, habló del crematorio clandestino que localizó la activista en la CDMX.

De la misma forma, Xóchitl Gálvez salió en defensa de Ceci Flores luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la acusó de “lucrar con el dolor”.

Ante las críticas del presidente AMLO en contra de la madre buscadora, Ceci Flores tras el hallazgo de un crematorio clandestino en la CDMX, Xóchitl Gálvez ya se pronunció.

Tras un encuentro este jueves 2 de mayo con representantes del sector pesquero en Sonora, la candidata presidencial en las elecciones 2024, habló con respecto al caso.

Cuestionada con respecto a las acusaciones de que el crematorio clandestino sea un montaje, Xóchitl Gálvez rechazó que el hecho pueda tratarse de un acto de manipulación.

Así lo descartó la candidata al defender las actividades que lleva a cabo Ceci Flores, pues dijo que los hallazgos que ha realizado han exhibido una realidad de todo el país.

En ese sentido, resaltó que Ceci Flores encabeza actividades genuinas de búsqueda de personas, toda vez que recordó que es una madre que está buscando a sus 2 hijos.

Por ese motivo, la candidata del bloque integrado por PRI, PAN y PRD en las elecciones 2024, lamentó que el gobierno se enfoque en realizar escarnio contra la activista.

En el mismo sentido, Xóchitl Gálvez rechazó que la madre buscadora, Ceci Flores, sea una de las integrantes de su equipo de campaña de cara a las elecciones 2024.

Sobre ello, la candidata presidencial del bloque opositor dijo que pese a que meses atrás tuvieron una reunión y le tiene un gran aprecio, la activista trabaja por su cuenta.

Al insistir en que Ceci Flores no es parte de su campaña, Xóchitl Gálvez reiteró sus críticas al gobierno federal por enfocar sus esfuerzos en denostar el trabajo de la activista.

Lo anterior debido a que resaltó que a las autoridades que encabeza el presidente AMLO, debería causarles vergüenza que a lo largo del sexenio sumen más de 50 mil desaparecidos.

“Ceci Flores trabaja por su cuenta, yo la recibí y la aprecio, pero no trabaja para mí. Es es absolutamente falso, no trabaja para esta campaña, vergüenza le debería al gobierno que haya 50 mil desaparecidos. Eso es de lo que debería hablar el presidente, no de Ceci Flores”

Xóchitl Gálvez