¿Xóchitl Gálvez gana? Un juez admitió el amparo que interpuso por la presunta violación a su derecho de réplica en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras la primera victoria de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, el juez solicitó a Presidencia un informe sobre la situación.

La panista compartió a través de Twitter la noticia, ello a 23 días de que la senadora presentó el amparo para responder al presidente su acusación, en donde señaló a Gálvez de querer terminar con la pensión para adultos mayores y otros programas sociales.

Xóchitl Gálvez insiste en ser invitada a la mañanera de AMLO: “no me tenga miedo, señor presidente”

La mañana de hoy 19 de enero, Xóchitl Gálvez compartió su triunfo ante AMLO, pues un juez federal admitió su amparo para estudiar el fondo de la presunta violación a su derecho de réplica.

Ello luego de que AMLO manifestó que únicamente le daría espacio en la conferencia si una autoridad se lo ordenaba, pues acusó que la panista cuenta con el apoyo de medios de información opositores para responderle.

Ante dicha situación Xóchitl Gálvez presentó un amparo para presentarse en la mañanera y tras ganarlo aseguró que “se abrió una puerta para garantizar el derecho de réplica”.

Sin embargo, momentos después agregó que el siguiente paso es emplazar a Presidencia para que rinda su informe justificado.

Después, dijo, el juez emitirá su sentencia en la que resolverá si el Presidente violó o no el derecho de réplica de la senadora.

A su texto agregó el hashtag creado en el momento de su petición de réplica, “No le saque presidente”.

El juez admitió el amparo para estudiar el fondo del asunto. Lo que sigue es emplazar a Presidencia para que rinda su informe justificado. Después, el juez emitirá su sentencia en la que resolverá si el Presidente violó o no mi derecho de réplica. Les seguiré informando. https://t.co/2Hm0qjuvr2

Cabe destacar que toda la situación referente a Xóchitl Gálvez, AMLO y la mañanera, se originó luego de que el presidente acusó a la panista de querer eliminar la pensión para adultos mayores y otros programas sociales.

“Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo, y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo”.

Luego de dicho comentario, la senadora panista aseguró que jamás dijo eso y solicitó a AMLO que le otorgara su derechos de réplica en la mañanera.

“Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales. Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido que se eliminen los programas sociales”.

Xóchitl Gálvez