Xóchitl Gálvez, una de las presidenciables registradas de la oposición rumbo a las elecciones 2024, habló sobre Claudia Sheinbaum y su lucha paralela para buscar ser la candidata oficial de Morena.

¿Qué dijo la senadora? La participante del proceso de selección Va por México anticipó que le gustaría que la corcholata guinda fuera su rival designada.

Es decir que ambas resulten victoriosas de cada una de las contiendas internas con el fin de que la presidencia de México se dispute entre de ellas .

Lilly Téllez renuncia a proceso de Va por México para candidatura presidencial: “El resultado no dependerá de tu voto”

Gerardo Fernández Noroña no le tiene miedo a Xóchitl Gálvez: “en un debate la hago pinole”

Tomando en cuenta que la rivalidad entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum ya está bajo la mira debido a que las dos aspirantes son mujeres preparadas.

Ante esto último, la presidenciable que aún se mantiene de pie en Va por México, diplomática, aseguró que nunca hablará mal de Claudia Sheinbaum .

Aunque cabe destacar que Xóchitl Gálvez pretende ganar el comicio federal con el fin de rescatar el poder en representación de PRI-PAN-PRD.

Pues Morena se mantiene al frente de la nación y de la mayor parte del territorio mexicano hasta ahora.

La senadora Xóchitl Gálvez, contendiente del método Va por México, se mostró diplomática al emitir su opinión sobre Claudia Sheinbaum.

En primer lugar, la participante de la opisición confesó que para ella sería una grata sorpresa que dos mujeres compitieran por la presidencia de México .

Sobre todo cuando comparte con Claudia Sheinbaum un perfil político de gran trayectoria y respeta la labor de su congénere al frente de los movimientos que ha integrado.

“Si me preguntan si me gustaría enfrentarme a otra mujer, pues para mí estaría bien, me gusta, estaría muy interesante”

Xóchitl Gálvez