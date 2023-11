Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la Presidencia de la República del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), aseguró que Samuel García es “el candidato de AMLO” en Movimiento Ciudadano para las elecciones 2024.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaría respaldando las aspiraciones presidenciales de Samuel García, quien pidió licencia como gobernador de Nuevo León para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano en las elecciones 2024.

Durante la conferencia mañanera del 26 de octubre, el presidente expresó:

“Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León. Además, hemos tenido buena relación de respeto, aún cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada y no puedo decir nada más que eso, la parte político-electoral ya no me corresponde, nada más desearle lo mejor a Samuel”

AMLO