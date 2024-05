Xóchitl Gálvez, candidata de oposición por la presidencia de México, ya inició su plan de urnas para el 2 de junio, pues al asegurar que la 4T no va a reconocer su triunfo, pidió cuidar las casillas electorales.

Así lo dio a conocer ante una audiencia militante de la coalición Fuerza y Corazón por México, a quienes calificó como los ciudadanos que procurarán las elecciones 2024.

“ Que nos ayuden a defender nuestra victoria, porque no van a querer reconocerla ”, expresó Xóchitl Gálvez al anticipar su triunfo y el peligro que éste correría por la 4T en las casillas.

Con este mensaje, Xóchitl Gálvez pidió cuidar las casillas electorales, segura de que la 4T no va a reconocer su triunfo

El próximo domingo 2 de junio tienen lugar las elecciones 2024 por la presidencia de México y Xóchitl Gálvez es la candidata de la oposición que lucha por el fin de la Cuarta Transformación (4T) .

Bajo esta premisa, la presidenciable compartió un particular mensaje en el que aseguró que, a pesar de que resultará victoriosa, no confía en la 4T porque no reconocerán su triunfo en las casillas.

Así pues, Xóchitl Gálvez pidió a la ciudadanía que cuide de las casillas el 2 de junio con “hombres valientes” que participen como representantes y funcionarios a favor de su candidatura.

Lo cual aportaría a que su triunfo sea respetado y las elecciones en sí sean defendidas de la 4T y presuntas malas prácticas que irían en contra del verdadero triunfo de Xóchitl Gálvez.

Yo les pido que nos ayuden a cubrir las casillas, quiero pedirle a los hombres valientes de Nayarit a que nos ayuden a defender la elección, que nos ayuden a ser representantes de casilla, que nos ayuden el 2 de junio a defender nuestra victoria porque no van a querer reconocerla. Así es que tenemos que cubrir todas las casillas. Xóchitl Gálvez

🚀El 2 de junio a defender nuestra victoria, porque no van a querer reconocerla”: @XochitlGalvez

👉La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México llama a defender la elección. "En la 4T no van a querer reconocer los resultados. Pido a los valientes de Nayarit que nos… pic.twitter.com/nnECTMxydP — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 12, 2024

¿Nuevos programas sociales? Esto prometió Xóchitl Gálmez durante campaña en Nayarit

Aunado a que pidió que se cuiden las casillas electorales para que el 2 de junio la 4T reconozca su triunfo, Xóchitl Gálvez hizo una singular propuesta para defender su proyecto presidencial.

La cual consiste en la creación de tres nuevos programas sociales que atenderán las necesidades de grupos vulnerables en las distintas demarcaciones del país, según marcó la misma Xóchitl Gálvez.

Sobre cuáles serán las alternativas, condicionadas a su triunfo el domingo 2 de junio, Xóchitl Gálvez enlistó que son apoyos a mujeres víctimas de violencia, alimentación en regiones indígenas y emprendedores .

Vamos a tener tres nuevos programas sociales: el programa de violencia para las mujeres, en caso de que una mujer sufra violencia, o esté sola, o sea una madre soltera; en lo que la preparamos, la impulsamos y la sacamos adelante. Xóchitl Gálvez

¿Cómo va Xóchitl Gálvez en las encuestas rumbo a las elecciones 2024?

Según datos de la encuesta MetricsMx al mes de mayo, la intención de voto mantiene a Xóchitl Gálvez en el segundo lugar de preferencias entre los presidenciables de las elecciones 2024:

Claudia Sheinbaum: 54.4%

Xóchitl Gálvez: 21.3%

Jorge Álvarez Máynez: 12.8%

¿Cómo van las encuestas a la presidencia de México? (Especial)

Elecciones 2024 México: Lo que debes saber

Las elecciones 2024 México se llevarán a cabo el domingo 2 de junio y están organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para las elecciones 2024 en México estarán en juego hasta 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se elegirán:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

A nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán