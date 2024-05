¿Sigue el miedo en la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz? El senador Emilio Álvarez Icaza asegura que la alternativa es la candidata de Fuerza y Corazón por México, y se lanza contra Jorge Álvarez Máynez.

Las declaraciones del senador se dieron desde Atypical Te Ve, donde Emilio Álvarez Icaza afirmó que en las elecciones 2024 los votos por Jorge Álvarez Máynez van a la “basura”.

En cambio, a menos de un mes de las elecciones 2024, pidió a las y los mexicanos que voten por Xóchitl Gálvez, la candidata de la alianza PAN, PRI, PRD, la cual también pertenece a la sociedad civil, dijo.

Cabe destacar que será el próximo domingo 2 de junio el día en el que se renovarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, incluida la presidencia de México.

“Lo voy a decir de la manera más amable, pero votar por Máynez es un voto a la basura”, afirmó el senador Emilio Álvarez Icaza, quien acusó al candidato emecista de ser “comparsa” de Claudia Sheinbaum .

Así lo dijo en Atypical Te Ve, donde destacó que el comportamiento de Jorge Álvarez Máynez es un desliz que exhibe que Movimiento Ciudadano solo juega para que Claudia Sheinbaum asegure la presidencia.

“Desafortunadamente vimos a Máynez haciendo ya no el papel de tonto útil, sino de comparsa, referirse a Sheinbaum como la doctora Sheinbaum y a Xóchitl no por su nombre si no con etiquetas que utiliza Morena para atacar, a mí ya me pareció no un desliz”.

Emilio Álvarez Icaza