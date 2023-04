Werevertumorro reveló un pensamiento en donde indica que el voto debería tener requisitos por este clasista motivo.

Fue a través de su cuenta personal de Twitter en donde el youtuber aprovechó el espacio para postear dicha situación.

Por ello, el bloggero de nombre Gabriel Montiel se volvió blanco de críticas por parte de varios usuarios .

Werevertumorro, quien es hermano de Alex Montiel, mejor conocido como “Escorpión Dorado”, aprovechó sus redes sociales para compartir su pensamiento respecto al voto, sin embargo, no quedó ahí, ya que derivado de su posteo fue señalado como clasista.

Ello, porque de acuerdo con él el voto no debe tener el mismo valor para cada mexicano y este debería ser asignado de acuerdo a cierto estatus , tales como:

De acuerdo con Gabriel Montiel estos requisitos serían porque algún votante podría ser un delincuente, por lo que, de acuerdo con sus palabras, no es justo que tenga el mismo valor que el resto de personas .

“Una de las tantas cosas que me pongo a pensar respecto al VOTO es que no es posible que valga lo mismo el voto de una persona que paga impuestos, trabaja y tiene estudios a la de otra persona que no hace nada e incluso puede ser un delincuente. El voto debería tener requisitos”.

@werevertumorro