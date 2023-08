El empresario Ricardo Salinas Pliego explotó contra políticos y ‘youtuberos’ de la llamada 4T porque a su consideración fomentan el rencor y odio social, así como la “lucha de clases”.

En el contexto de la polémica por los nuevos libros de texto de la SEP, Ricardo Salinas Pliego amenazó con “usar todo lo que tiene” contra políticos y youtberos afines a Morena, pues en su opinió fomentan rencor social, incentivan el odio, la lucha de clases, la violencia y el autoritarismo.

A través de su cuenta de Twitter, el dueño de TV Azteca etiquetó a una serie de personajes vinculados con Morena, tales como:

Javier Alatorre no fue el único, los libros de texto de la SEP vuelven comunistas hasta a los memes

Además de tuiteros y youtuberos afines al partido oficialista Morena como Hans Salazar, Vicente Serrano, Juncal Solano, Álvaro Delgado, entre otros. Y medios como La Jornada, Polemón y Sin Embargo.

Es importante mencionar que Salinas Pliego respaldó al conductor Javier Alatorre luego de que éste tachó de “comunistas” los nuevos contenidos de los libros de texto y se lanzó en contra ellos.

Ricardo Salinas Pliego amagó con usar todo lo que tiene a su alcance para evitar que políticos, medios de comunicación y youtuberos aliados de la 4T sigan promoviendo “su ideología”, sin especificar a qué se refería con ello.

De acuerdo con el empresario, la ideología que impulsa la 4T “lleva a los pueblos al fracaso”.

“Voy a usar TODO lo que tengo para evitar que ustedes sigan engañando a la gente con ideologías que llevan a los pueblos al fracaso, les deseo SUERTE“, sostuvo Salinas Pliego.

En su tuit, dijo estar a favor de la familia tradicional como célula básica de la sociedad, de la libertad personal y la innovación como “la fórmula para alcanzar la prosperidad para todos”.

También a favor de crear riqueza, de dar trabajo, de aspirar a tener comodidades, de que los jóvenes puedan cumplir sus sueños, de la cultura del esfuerzo y de la meritocracia, así como de “que tenga más... quien se lo merezca”.

La mañana de este jueves, AMLO señaló que Ricardo Salinas Pliego no es su enemigo; horas más tarde, el empresario hizo lo propio.

Al respecto, el dueño de Grupo Salinas sostuvo que considera que hay aprecio y respeto mutuo entre ambos, pero así como AMLO consideró que tienen un pensamiento diferente.

No se guardó nada y acusó que AMLO está rodeado de “rateros y payasos que no le hacen ningún bien al país”.

“Ahhh y el presidente, en definitiva, NO es enemigo mío (por si no se han dado cuenta), es más, sin dudarlo, estoy seguro que hay aprecio y respeto mutuo, simplemente pensamos diferente y él está rodeado de rateros, payasos que no le hacen ningún bien al país (hay sus excepciones)”

Ricardo Salinas Pliego