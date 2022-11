La aerolínea Volaris se equivoca y manda a Seattle, Estados Unidos, a clienta que pagó su viaje a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En TikTok se hizo viral la historia de María José, una clienta de Volaris que compró un vuelo con destino a Chiapas y terminó en Estados Unidos, sin pasaporte ni Visa.

Y aunque no duró ni un día en la ciudad estadounidense, la mujer vivió preocupación por su familia, quienes la esperaban en el sur de México.

Volaris se equivoca y manda a indocumentada a Estados Unidos

Según relató la joven, ella compró un boleto de avión redondo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a Guadalajara y viceversa, sin embargo, al momento de tratar de regresar a Chiapas, Volaris cometió un grave error.

La mujer compartió en TikTok que existieron tres filtros para abordar el avión de su viaje, en el primero los trabajadores de Volaris checaron su pase y la mandaron a una fila.

Después, al ingresar al avión y percatarse que su asiento ya estaba ocupado por otra persona pidió ayuda al personal de Volaris, quienes le ofrecieron otro asiento en ventanilla, tal como se había pagado.

Por último, cuando ya estaba en su asiento asignado una azafata volvió a revisar su pase de abordar y no noto nada.

“Cuando entro al avión mi asiento estaba ocupado y me vuelven a pedir mi pase de abordar para checar, me dicen, no hay ningún problema, ahorita te volvemos a dar tu asiento, y le digo sí porque yo pagué ventanilla, y me dice no no te preocupes, me vuelven a dar ventanilla, otro asiento, obviamente porque el mío ya estaba ocupado (6f) La azafata checo mi pase de abordar nuevamente arriba, para ver que era cierto y no me dijo nada” Clienta Volaris

Sin embargo, dos horas después de que despegó el avión de Volaris, la tripulación solicitó a los pasajeros llenar la declaración de aduana, lo que le generó dudas a la clienta, pues en un apartado le pedían el número de su pasaporte, documento con el que no cuenta.

Al percatarse de ello y no entender lo que decía el documento, la joven le pide ayuda a la azafata y le comenta que no tiene pasaporte, por lo que ella cuestiona cómo está viajando si no tiene pasaporte.

Posteriormente, la chica le asegura que “no ocupa nada” pues es un vuelo nacional, y la empleada de Volaris no emite ninguna respuesta, por lo que pregunta a otra pasajera a dónde se dirigía el avión quien le responde que a Seattle, Washington.

“Había algunas cosas que parecían raras y más que nada donde tenía que poner mi número de pasaporte, yo no tengo pasaporte, entonces le digo a la azafata que me pudiera asistir para ayudarme a llenarlo y me dice, entonces cómo estás viajando si no tienes pasaporte, y le digo pero es que es un viaje nacional no ocupo nada, y me dice cómo” Clienta Volaris

La usuaria de Volaris, compartió que luego de notificar que estaba en el vuelo equivocado, los empleados de la aerolínea le dieron un papel, en donde aseguraban que ya habían informado a sus familiares del error, pues la joven estaba preocupada porque nadie sabía nada de su paradero.

“Yo estaba preocupadisima porque mi familia me esperaba en Tuxtla, y obviamente no sabían nada de mí, ya habían pasado 2 horas que era el tiempo estimado del vuelo y yo no llegaba Después de como una hora me pasan un papelito, este es el papelito y todavía el lindo que me atendió, obviamente es sarcasmo, me dice mira, para que lo tengas de recuerdo, no te preocupes, según familiares de Pax ya están informados” Clienta Volaris

Sin embargo, fue hasta su llegada a Estados Unidos que sus familiares se enteraron del error que se había cometido.

Volaris se equivoca y envía a pasajera a Estados Unidos (especial)

Volaris se equivoca de vuelo y clienta termina en migración

Igualmente, la usuaria de TikTok señaló que a su llegada a Estados Unidos la estaba esperando una representante de Volaris, quien la acompañó a migración para solucionar la situación.

La empleada le mencionó que tenían que hacer lo posible para que la joven tomará el único vuelo que saldría de Seattle con destino a Guadalajara ese día.

En cuanto a su estadía en migración, la joven recalcó que ella no contaba con Visa ni pasaporte, únicamente con su identificación oficial, motivo que generó gran preocupación para los trabajadores de la aerolínea, pues habían ingresado a alguien indocumentado a Estados Unidos.

No obstante, la usuaria de Volaris aseguró que la trataron muy bien y que aunque agilizaron el proceso, el personal de migración si dejó registrado su nombre y algunos otros datos de ella.

“La representante de Volaris se portó muy buena onda, la atendieron al 100, me agilizaron el proceso pero quedaron documentados mi nombre y varias cosas mías, aunque me dijeron que iba a tener no récord, que significa que no iba a pasar como delito y tenía 24 horas para estar en territorio extranjero”

Por último, indica que un policía de Estados Unidos la escoltó hasta su asiento en el avión de regreso a Guadalajara.