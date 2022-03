Vivir Quintana percibe que estaciones de radio divulgan miedo sobre la marcha 8M

Vivir Quintana, la cantautora de la canción “Vivir Sin Miedo”, percibe que algunas estaciones de radio divulgan miedo sobre la marcha feminista del 8M.

En una mesa de diálogo del programa de Adela Micha con motivo de la marcha feminista de hoy, la cantautora compartió su apreciación al viajar en carro que sintonizaba la radio e hizo mal uso de su “Canción sin miedo”

Ante el mal uso que se le dió a la canción de protesta, Vivir Quintana se dio cuenta que debía cuidar mucho el discurso, sobre todo en los medios de comunicación y entre las mujeres.

La cantautora apuntó que su canción se usó para demeritar al movimiento feminista pues cada vez que el programa de radio, conducido por Iñaki Manero en 88.9 noticias, se iba a corte y regresaban, entraba con la “Canción sin Miedo”, específicamente con un fragmento que dice:

La feminista y activista Estefanía Veloz, también tuvo su participación en este programa y cuestionó desde cuándo es que molesta tanto la violencia en México.

La activista señaló que México está en una situación complicada en materia de seguridad, puesto que dijo que se ve que los números de los feminicidios siguen aumentando, el cuál señala que también es una responsabilidad de las instituciones.

Al tocar nuevamente el tema de la violencia y su narrativa en las marchas feministas, Estefanía Veloz, cuestionó desde cuándo es que molesta tanto esta pues parece que sólo es molesta cuando las mujeres la ejercen.

En ese sentido, la activista aseguró que la violencia que se vive en las marchas tiene enfoques que van más allá del acto, debido a que muchas asistentes son sobrevivientes incluso de feminicidios o familiares de las víctimas de alguna.

Por lo que, estas personas ya no creen en las instituciones. También denotó que hay hombres infiltrados en las marchas vestidos de negro para que no puedan ser identificados.

La actriz y activista, Vanessa Bauche, quién también tuvo su participación rechaza la violencia en las marchas, pero la entiende.

Menciona que ella en la lucha de la igualdad de género desde hace 20 años, y sabe que lo que se pide es respeto a los derechos humanos.

Refiere a que la lucha de las mujeres es una lucha por la emancipación de los cuerpos, de la ideología, del pensamiento y ser en igualdad de condiciones, así como la búsqueda del respeto a los derechos humanos.

En cuánto las protestas, Vanessa Bauche comentó que cuando estas “no tienen una propuesta resolutiva es letra muerta”.

En cuanto al miedo que se genera alrededor de asistir a la marcha, ella sostuvo que los discursos de odio se deberían de penalizar.

Sobre el tema de la violencia en las marchas, aludió a que un vidrio roto, no tiene lo mismo que una niña que es violentada, además dijo que esos vidrios por lo general están asegurados.

“Un vidrio no siente lo que una niña violentada o vendida, un vidrio están por lo general asegurados esos vidrios. Yo no comparto la violencia, soy presidenta del Centro Nacional de Cultura de Paz desde el 2020… no comparto esas expresiones porque yo apelo a la razón, al entendimiento, al diálogo a la colaboración de donde vengas a respetar nuestras diferencias. Pero entiendo ese coraje, entiendo ese dolor, lo comprendo y no es lo mismo romper un vidrio o hacer una pinta que violentar integralmente o romperle el alma o la vida no solamente a una niña o a una mujer, sino a toda su familia y a la nación”.

Vanessa Bauche