La profesora Diana Clarissa, de Sinaloa, se volvió viral tras exponer en la red social de Tik Tok, cómo renunció a su plaza de 8 años de maestra en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el vídeo cuenta que pidió un permiso de seis meses en el que meditó acerca de su trabajo, sin embargo estaba a punto de terminar, con la esperanza de regresar a dar clases “por amor al arte, el amor a los niños”.

Al acudir a las oficinas de la SEP para presentar su renuncia, preguntó si le correspondía algún finiquito por sus ocho años de servicio, pero ella declara que “ni las gracias me dieron” y que, si necesitaba dinero, acudiera al AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro) para pedir una indemnización de desempleo.

En el vídeo también dedicó un comentario a la SEP, exhortando a la secretaría a que pague salarios dignos, argumento que fue secundado por la mayoría.

Otros expresaron sus propias experiencias, afirmando que pese a amar su labor, cada vez está más desvalorizada, además de lo tóxico que puede ser el sistema educativo.

También hubo quienes la felicitaron por su decisión y le desearon éxito en sus siguientes proyectos de vida.

Y respondió a quienes la cuestionaron a ella o a su vocación, con mensajes de “sus haters”:

“Me siento un poco ofendida. No es el problema mi vocación. El problema es que con vocación no mantengo a mi familia, no pago las facturas ni los recibos de mi casa. Cuando tenemos familia nos damos cuenta que un salario de docente no alcanza”.

Diana Clarissa mediante Tik Tok