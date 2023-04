En plena conmemoración de Semana Santa en CDMX, Rafael Barajas “El Fisgón”, monero de La Jornada, protagonizó una pelea con Julio Patán, periodista de Foro TV, por la participación de Lorenzo Córdova en Latinus.

“El cinismo es descarado. En un día, Lorenzo Córdova pasó de ser el árbitro electoral a editorialista de Latinus, el órgano propagandístico más agresivo del PRIAN. Ahora se victimiza sin miedo al ridículo”, defendió “El Fisgón” en Twitter.

Entonces Julio Patán apareció de la nada y defendió a Lorenzo Córdova. El periodista le quitó importancia al hecho de que el ex presidente de INE esté ahora en un medio de comunicación señalado de tener como objetivo atacar a AMLO.

“El cinismo siempre es descarado, ¿no? Por ejemplo, es o muy de cínico (o muy de corto de miras) acusar a alguien de propagandista cuando cobras de tres medios subsidiados por el gobierno para decir que el presidente no se equivoca”, dijo Julio Patán.

Y el problema apenas comenzó ahí.

Rafael Barajas Durán, 'El Fisgón, (Fernando Carranza García / Cuartoscuro)

“El Fisgón” a Julio Patán: No me avergüenza trabajar en La Jornada y Chamuco TV

“El Fisgón” desacreditó a Julio Patán por defender a Lorenzo Córdova y su participación en Latinus. El monero de La Jornada expuso la falacia que cometió el periodista, que fue desacreditar a la persona y no al argumento.

“Julio Patán me descalifica porque colaboro en La Jornada y Chamuco TV. No me avergüenza trabajar en un medio independiente y un canal del Estado (cosas que él también hace)”, respondió.

“Vergüenza me daría colaborar con el mercenario Carlos Loret de Mola (cosa que Patán sí ha hecho)”, agregó el monero, pero Julio Patán volvió a contestar la publicación y dijo:

“Hace años que no trabajo en un medio del Estado. Y tú no trabajas en medios independientes, por Dios. Pero el problema no es ese. El problema es decir que el presidente no se equivoca, o sostener que los padres de niños con cáncer son golpistas”.

“El Fisgón” le explicó que lo que dijo fue mentira.

Padres de niños con cáncer cerraron la entrada al AICM para exigir medicamentos (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

“El Fisgón” a Julio Patán: “Nunca acusamos a los padres de los niños con cáncer de golpistas. Eso es campaña sucia”

“El Fisgón” entrevistó en Chamuco TV a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el 21 de junio de 2021. Esta conversación motivó la falsa argumentación de Julio Patán.

La entrevista de los moneros se dio en el contexto de la pandemia de Covid-19, donde se habló de la polémica en torno a los niños con cáncer y las denuncias en medios por la escasez de medicamentos.

López-Gatell explicó que ex funcionarios del PRI y del PAN “que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas están profundamente dolidos con la nueva lógica de adquisición”.

“Entonces se agarraron de bandera algo muy sensible, que es la niñez y el cáncer. Crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. ¿Por qué si los niños de México que padecen cáncer no tienen medicamentos, solo vemos 20 personas haciendo manifestaciones o cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que inicio el sexenio". Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario planteó una suma de 100 mil millones de pesos al año por le mercado de medicamentos.

De acuerdo a ese contexto, “El Fisgón” respondió por última vez a Julio Patán:

“Durante años trabajaste para medios del Estado (o beneficiados por él). AMLO, como todos, se equivoca; pero el régimen neoliberal que defiendes fue criminal y corrupto. Infórmate. Nunca acusamos a los padres de los niños con cáncer de golpistas. Eso es campaña sucia”.

Aquí puedes ver la entrevista completa a Hugo López-Gatell: