Gerardo Fernández Noroña insiste que los consejeros del Instituto Electoral Nacional (INE) ganan más que AMLO pero lo tunden duramente.

En la Sesión del Extraordinaria del Consejo General de este jueves 21 de marzo que habló de las impresión de las boletas de estas elecciones 2024, o la definición de las y los candidatos por tómbola y paridad de género, entre otros temas, pero una vez más Gerardo Fernández Noroña se enfrentó a los consejeros del INE.

Esta vez por criticar a directamente a los consejeros del INE por asegurar que ganan más que el presidente y que incluso se han amparado para que esto no cambie.

En esta sesión extraordinaria del INE, Gerardo Fernández Noroña insistió nuevamente en que los consejeros del INE ganan más que AMLO, esto al asegurar que hay algunos que no respetan la ley.

“Pero se acomodan algunos consejeros y consejeras. No me cansaré de decir que no respetan la constitución, porque ganan más que el presidente de la república”

Gerardo Fernández Noroña