¿Qué pasó en el INE? Durante la sesión del día de ayer, jueves 8 de febrero de 2024, hubo pelotazo entre Gerardo Fernández Noroña, Guadalupe Acosta Naranjo y Uuc-Kib Espadas.

Todo comenzó cuando el representante del Partido del Trabajo (PT) ante el órgano electoral, calificó como un “traidor a la patria” a su homólogo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde se abordarían temas relacionados a los debates presidenciales, fue la discusión entre Gerardo Fernández Noroña, Guadalupe Acosta Naranjo y Uuc-Kib Espadas la que terminó por llevarse el día.

Hubo pelotazo entre Gerardo Fernández Noroña, Guadalupe Acosta Naranjo y Uuc-Kib Espadas durante la sesión del INE

Fue Gerardo Fernández Noroña, representante del PT ante el INE, quien comenzó con las alusiones personales durante su participación en la sesión del día de ayer.

En primera instancia se refirió de manera directa contra Guadalupe Acosta Naranjo, a quien aseguró conocer cuando este mantenía sus “orígenes humildes”, pero ahora lo tachó de ser “millonario y un traidor a la patria y a la izquierda” .

De acuerdo con el diputado, el representante del PRD “lo injurió” durante la sesión anterior, así como a Manuel Bartlett, a quien defendió y llamó “un patriota”.

Tras esto, Gerardo Fernández Noroña manifestó que durante cada participación de Guadalupe Acosta Naranjo, él se saldría del recinto a leer un libro.

“Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy pobre. Huyó de la pobreza de Nayarit ante la necesidad. Y yo lo conocí porque se formó en el movimiento revolucionario punto crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso, que llegó a quedarse en mi casa cuando venía a sesiones del PRD. Viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder, viene aquí a injuriar a mi persona, y a un patriota como Manuel Bartlett... yo a un traidor a la patria no lo considero mi par. A un traidor a la izquierda, un traidor a su origen, a un traidor al pueblo no lo considero mi par de ninguna manera. Cada que haga uso de la palabra (Guadalupe Acosta Naranjo) tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer y luego regresaré para continuar de la sesión”. Gerardo Fernández Noroña

Ante esto, Guadalupe Acosta Naranjo no se quedó callado y tomó la palabra para responder al ataque que recibió por parte de Gerardo Fernández Noroña.

El perredista manifestó estar orgulloso de que el diputado no lo considere su par, pues indicó que no quiere ser igual a él .

Luego de ello criticó que Fernández Noroña considere “patriota” a Manuel Bartlett, pues de forma sarcástica indicó que esto “era un bonito ejemplo” .

Además, en referencia a que el petista abandonaría la sala del INE cuando tomara la palabra, aseguró que lo hará porque “está acostumbrado”, pues lo mismo hacía durante las sesiones cuando era miembro del PRD.

“Es muy lamentable, porque el señor (Gerardo Fernández Noroña) se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos, no llegando al debate sustantivo. Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares y le agradezco como defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía... qué bonitos ejemplos, por eso adora a Maduro. Y le agradezco, no somos lo mismo, él está de la mano, del brazo de quien hizo el fraude electoral más fuerte del país en 1988 y que fue parte del gobierno que asesino a 600 personas y él lo considera patriota. Gracias por ser tan claro y transparente en su poca moral”. Guadalupe Acosta Naranjo

Tunden a Gerardo Fernández Noroña por reclamar sobre el fraude electoral de 1988 de la mano de Manuel Bartlett (SDP Noticias)

Uuc-Kib Espadas se suma al pleito entre Gerardo Fernández Noroña y Guadalupe Acosta Naranjo en sesión del INE

Uuc-Kib Espadas, consejero del INE, se sumó al pleito que tuvo lugar entre Gerardo Fernández Noroña y Guadalupe Acosta Naranjo en la sesión del día de ayer.

Esto, pues mostró su desacuerdo con el representante del PRD, luego de que este definiera a quienes son los “verdaderos” fundadores del partido del sol azteca para eliminar del tema al petista.

Uuc-Kib Espadas perteneció al PRD en su carrera política, hasta su renuncia en el año 2007.

“Señor representante, en su argumentación me llama mucho la atención que eso es lo que en otros espacios hubiera sido una rectificación de hechos, pero lo traduzco a pregunta. ¿Centra usted el carácter de fundador del PRD en haber pertenecido a los convocantes y el que no perteneciera a los comités nacionales no es fundador? ¿Tiene usted claro que el PRD lo fundamos miles y miles de ciudadanos del país?”. Uuc-Kib Espadas

Guadalupe Acosta Naranjo respondió a la intervención del Consejero, y aseguró que considera fundador a todo aquel que participó en los inicios del partido, pero hizo alusión, de manera particular, a la convocatoria para fundar al PRD en 1988.