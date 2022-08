El restaurante Sonora Grill es inspeccionado por el gobierno de la CDMX luego de que se acusara al establecimiento de discriminar a sus comensales dividiéndolos“pigmento zonas”.

Fue el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, quien informó que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se encontraba realizando la inspección de la cadena de restaurantes.

Lo anterior pese a que Sonora Grill rechazará que en sus restaurantes se lleven a cabo prácticas racistas y de discriminación tanto a sus clientes como a los trabajadores.

Según expuso José Luis Rodríguez, el gobierno de la CDMX comenzó el proceso de inspección en la cadena de restaurantes Sonora Grill.

Posterior a esto se realizará en análisis de la visita de inspección así como se continuará con el procedimiento administrativo para que la empresa presente las pruebas que correspondan.

Sonora Grill acumularía un serie de denuncias no solo por discriminación sino también por malas prácticas

El secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, reveló que la cadena de restaurantes Sonora Grill acomularía un serie de denuncias no solo por discriminación.

José Luis Rodríguez apuntó que aunado a la polémica que han despertado este tipo de establecimientos, también serian investigados por:

Quejas relacionadas con las propinas

Malas condiciones laborales de los trabajadores.

Sonora Grill Prime (Google Maps)

El gobierno de la CDMX adelantó que este proceso será desahogado en un periodo aproximado de 45 días.

““Hemos comenzado el proceso de inspección en coordinación con COPRED, ya realizamos la visita correspondiente, se encuentra en desarrollo el procedimiento”. José Luis Rodríguez

De acuerdo con diversas denuncias en redes sociales, el restaurante Sonora Grill fue exhibido por presuntamente dividir a sus comensales en áreas con base a su color de piel.

Se trataría de las famosas “pigmento zonas”, las cuales son áreas del restaurante en donde se puede estar gente caucásica y otra donde solo pueden estar connacionales, siendo:

Zona Gandhi

Zona Mousset.

En la primera, se asignan a todos aquellos que no son caucásicos, o bien, las personas que no son originarias de Europa y que no tienen determinados rasgos físicos.

Mientras que en la segunda, son “bienvenidos” todos aquellos que cuenten con los rasgos físicos anteriormente mencionados.