Sandra Cuevas ya se prepara para las elecciones 2030 con la creación de su propio partido político con el que buscará ser candidata presidencial.

En entrevista con Azucena Uresti, la ex alcaldesa de la Cuauhtémoc aseguró que construye una nueva fuerza política con la que busca luchar por las familias y la seguridad de México.

De acuerdo con Sandra Cuevas, ya está preparando su plan de trabajo para poder inscribir al “Partido Político por la Familia y la Seguridad de México” y poder participar en las próximas elecciones presidenciales.

Sandra Cuevas aseguró que está decepcionada de los partidos de oposición por lo que ya trabaja en la construcción de su propia fuerza política. con el Partido Político por la Familia y la Seguridad de México.

Con esto, Sandra Cuevas busca ser la “nueva oposición” desde donde trabajará para “identificar lo que está pasando en México” y buscar la mejora del país, pues considera que es necesario poner los pies en la tierra y ver que este país va en picada.

Sandra Cuevas resaltó que el problema en México es que no hay una verdadera oposición por lo que su partido será quien ponga el ejemplo desde la defensa de la familia y la búsqueda de la seguridad.

A pregunta expresa sobre si será la candidata presidencial de su propio partido en las elecciones 2030, Sandra Cuevas no dudó en responder: “Sí, por supuesto”.

Por otra parte, Sandra Cuevas adelantó que será en octubre de este año cuando presente su proyecto de partido listo para comenzar su trabajo en territorio; sin embargo, estará listo en 2 años “para entrar en las próximas elecciones”.

Asimismo, reiteró Partido Político por la Familia y la Seguridad en México que el construir un mejor país donde la felicidad sea “un logro alcanzable” para la ciudadanía.

Por otra parte, la autodestapada candidata presidencial para el 2030 compartió que está decepcionada de los partidos de oposición como Movimiento Ciudadano, con quien buscó una senaduría en las pasadas elecciones.

De acuerdo con Sandra Cuevas, Movimiento Ciudadano no es el partido que pensó y reveló que salió lastimada de esta alianza así como que fue violentada por el morenista Ricardo Monreal.

“MC no es lo que yo esperaba, no es el partido que dice ser, MC me lastimó mucho pero bueno, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para sufrir...sufrí mucha violencia de parte de MC y de parte de Ricardo Monreal”

Sandra Cuevas