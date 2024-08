Sandra Cuevas, ex acaldesa de Cuauhtémoc y ex candidata al Senado, presumió una foto con el ex presidente Felipe Calderón y la diputada Margarita Zavala, desde Madrid, España.

En su cuenta oficial de X, Sandra Cuevas compartió una foto acompañada por los panistas Felipe Calderón y Margarita Zavala, quienes vestían ropa ligera en la temporada de calor en la capital española.

“Con ánimo renovado”, dijo Cuevas en su publicación.

¿Nueva oposición en México? Sandra Cuevas revela que trabaja en una “auténtica opción política”

En la misma publicación, Sandra Cuevas dio a conocer que su reunión con Felipe Calderón y Margarita Zavala se debe a que se encuentra trabajando en una “auténtica opción política”.

Dijo que se está reuniendo con líderes de oposición para escuchar sus experiencias, por lo que agradeció al ex presidente de México y a la diputada panista por su tiempo “e instrucción”.

Cuevas Nieves apuntó que su deseo es impulsar un “México seguro, productivo y feliz”

Sandra Cuevas planearía formar su propio partido político en 2025

En enero de 2024, Sandra Cuevas anunció el registro como asociación civil de su movimiento denominado ‘Organización por la Familia y la Seguridad de México’.

Desde la Arena México, Cuevas aseguró que con “trabajo hormiga” tiene planes de convertir a su organización civil en un partido político para el año 2025.

Expuso que su Organización tiene dos propósitos fundamental:

el rescate de la familia;

seguridad para todo México

“(...) Quiero solamente que las familias sepan que vamos a trabajar para ellos”, señaló.

La ex alcaldesa admitió que el registro de su Movimiento también es un mensaje para la alianza opositora en México y para el resto de los partidos políticos: “que una sola mujer, con fuerza, con fe, con entusiasmo, con las ganas de salir adelante, que viene desde abajo, que fui relegada, que fui humillada por los partidos políticos, pues sigue aquí, sigue de pie”.