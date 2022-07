Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cumplió lo dicho y acudió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, para denunciar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por supuesta persecución política en su contra.

Cabe recordar que Alejandro Moreno señala persecución política por parte del gobierno de AMLO, luego de negarse a aprobar la reforma eléctrica.

“Escribo estas líneas con la mayor preocupación para hacer de su conocimiento la persecución política que el Gobierno Federal de México ha emprendido en contra de los partidos de oposición” Alejandro Moreno. PRI

Su denuncia fue dirigida a la alta comisionada de ONU Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Previo a la entrega de sus carta, publicó un video en la entrada del Palais Wilson, sede de la ONU Derechos Humanos.

“Venimos a denunciar al Gobierno de mMéxico, al gobierno de Morena, por la violación a los derechos humanos, por intentar romper el régimen democrático y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciarlos. Hay que hacer que se respete el estado de derecho” Alejandro Moreno. PRI

Alejandro Moreno se consideró un mexicano que no se queda de brazos cruzados antes la destrucción e la democracia.

¡Muy buenos días! Estoy en el Palais Wilson para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la grave situación que vive en nuestro país. Los mexicanos no nos quedaremos de brazos cruzados ante la destrucción de la democracia. pic.twitter.com/IzKHcr9Au8 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 7, 2022

Alejandro Moreno cuenta que persecución política inició tras rechazo a reforma eléctrica

Alejandro Moreno publicó la carta que entregó a Michelle Bachelet, aunque no se sabe, hasta el momento de esta publicación, si lo recibió personalmente o solo entregó el documento.

En la carta, Alejandro Moreno señala la persecución política por parte del Gobierno de México, contra diversos grupos sociales, entre ellos los partidos políticos.

En la carta cuenta que todo surgió a partir de su oposición a la reforma eléctrica, com parte de la alianza ‘Va por México’ y recordó que incluso pretendieron señalarlos como traidores a la patria.

“A partir del rechazo a la reforma, el Gobierno Federal inició una violenta campaña en contra de quienes conformamos la alianza ‘Va por México’... enfrentamos acoso constante, discursos de odio y amenazas directas, incluso en contra de nuestras familias... Nuestra democracia está en peligro y el régimen actual se acerca mucho a lo que definiríamos como autoritarismo” Alejandro Moreno. PRI

Recordó ataques contra quienes piensan distinto y particularmente contra:

Medios de comunicación

Autoridades electorales

Tribunales

Otras instituciones

No obstante, AMLO no es único que no quiere a Alejandro Moreno, en el PRI han planteado su renuncia voluntaria, misma que no ha evadido luego de que los audio escándalos de Layda Sansores, pero también después de perder varios estados, lo que hizo que se modificara el mapa político de México.

Cabe recordar que de acuerdo con los resultados de las elecciones 2022, Va por México obtuvo dos triunfos, no obstante, aunque Esteban Villegas, priísta que ganó Durango se dijo que se gobernaría con sello panista.

Actualmente, el PRI solo gobierna Coahuila y Estado de México, mismos que estarán en disputa en 2023.

En las elecciones de 2022 el PRI perdió Hidalgo y Oaxaca, que en la administración de Alejandro Moreno ya suman 10 estados perdidos.

Alejandro Moreno acusa a Layda Sansores ante ONU Derechos Humanos

Particular hizo mención de Layda Sansores, de quien dijo difunde audios alterados y obtenidos ilegalmente como parte de su campaña difamatoria.

“Durante los últimos tres meses he sido víctima de una campaña violenta y difamatoria, impulsada por la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, quien utiliza de manera sistemática espacios de comunicación y recursos públicos para exponer porciones de audio alterados y obtenidos ilegalmente sobre mi persona y mis actividades” Alejando Moreno. PRI

El dirigente priista contextualizó todo ello en una crisis de seguridad que calificó como la peor y señaló los secuestros, feminicidios, asesinatos contra periodistas (mismos a quienes también violentó en uno de sus audios).

La carta fue escrita en tono expositivo a fin de “hacer de su conocimiento” la mencionada persecución política y la crisis de seguridad en México.

Alejandro Moreno comparte mesa con Pedro Sánchez, dice que relación México-España debe ser cercana

Alejandro Moreno se reunió con diversos personajes, en Ginebra, un día antes de su denuncia contra el gobierno de AMLO.

Entre las personalidades estuvo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, en el marco de la reunión Internacional Socialista, a cargo de Luis Ayala.

Ahí señaló que la relación entre México y España debe ser más fuerte, cercana y sólida.

Saludo con aprecio al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), en esta gira internacional de trabajo. La relación entre México y España siempre debe ser fuerte, cercana y sólida. pic.twitter.com/piXM1Of1cr — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 6, 2022

En su participación, dijo que México no está bien pues hay un ataque contra las libertades, ello además de los 123 mil homicidios en cuatro años, tres mil 500 secuestros, mas nueve mil feminicidios, entre otras cifras.

Además acusó que en América Latina hay gobiernos populistas que están politizando la justicia y judicializando la política.

“Hoy los gobiernos populistas están politizando la justicia y están judicializando la política, tenemos que impulsar que eso no ocurra” Alejandro More. PRI

Cuestionan a Alejandro Moreno si hizo saber a ONU Derechos Humanos sobre fotos íntimas de mujeres

“Trabajemos mucho con las mujeres” dijo ante el grupo, no obstante, tras publicar su vista a ONU Derechos Humanos, usuarios de redes sociales le cuestionaron si lleva los audios de Layda Sansores o las fotos íntimas de mujeres legisladoras que se denunció tiene en su posesión.

Otros se burlaron y afirmaron que es probable que no regrese al país.