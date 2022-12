Durante un evento en Hidalgo, abuchearon a Ricardo Monreal y el senador acusó al delegado de los Programas del Bienestar en el estado de “organizar el rechazo”.

Los hechos ocurrieron durante el primer informe de actividades legislativas en Hidalgo, en donde durante la participación de Ricardo Monreal, este fue recibido con abucheos y gritos en contra.

Ricardo Monreal acusó que el grupo organizado en su contra estuvo coordinado por el delegado de los Programas del Bienestar, Abraham Mendoza Zenteno.

Ante esto, el senador respondió a los abucheos pidiendo la unidad en Morena para llegar juntos a las elecciones 2024, de lo contrario, acusó que podrían no ganar.

“Esta furia no permite ver hacia adelante (...) la arrogancia, esta soberbia, piensan que ya se resolvió la elección del 24, están equivocados, si no estamos unidos, estamos en riesgo de no ganar el 24″. Ricardo Monreal

Por lo que el senador Ricardo Monreal pidió al delegado y a la militancia de Morena no actuar con arrogancia y soberbia, ya que señaló le hace daño a la gente y al país.

“No actúen con arrogancia, no actúen con soberbia, joven Abraham de la delegación de aquí de Desarrollo Social, no actúen así, les hacen mucho daño al país, les hacen mucho daño al país, les hacen mucho daño al inyectarles odio a la gente, encono a la gente, furia a la gente”.

Ricardo Monreal pide que no lo expulsen y señala que no trae acarreados: “vengo solo”

Tras confrontar al delegado Abraham Mendoza de organizar rechazo, Ricardo Monreal pidió que no lo expulsen del pueblo y que la decisión para definir al candidato de Morena sea libre.

Ya que el senador de Morena también pidió que no se dejen cegar por la sordera, sino que la decisión sobre quién deberá suceder al presidente AMLO se tome con libertad.

“Y que ustedes decidan con libertad quién debe de ser el que encabece la decisión del pueblo; por eso les digo, el pueblo decide y yo me someto a él; pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco”. Ricardo Monreal

En ese sentido, Ricardo Monreal señaló que pese a todo, accedió a dar la cara en Hidalgo y llegó solo y sin acarreados

“Y a pesar de que sabía que iba a estar aquí, les di la cara. Llegué solo, no traigo acarreados, no traigo pandilla, no traigo invitados, vengo solo”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal no asistirá a la marcha de AMLO (Graciela López Herrera/C / Graciela López Herrera)

“Ni me conocen”: Ricardo Monreal explota contra opositores y dice que tiene más aplausos que abucheos

Tras decir lo anterior, Ricardo Monreal explotó contra los opositores, pues demandó a todos los asistentes a no dejarse manipular.

También señaló que ninguno de los que lo abuchearon lo conocen: “algunos de los que gritan ni me conocen, no conocen mi historia, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho”. Ricardo Monreal

Y acusó que este grupo de rechazo en su contra responde a órdenes de otros, que son seguidores de otro aspirante, para dejarlo mal parado.

“Simplemente escudados en el anonimato siguen la indicación de cuando llegue Monreal ‘griten en contra, abuchénlo’, como cuando fue el informe en la toma de protesta de Julio (Menchaca) eran ls mismos que estaban adelante, que siguen a un aspirante y gritan y gritan para decir ‘no quieren a Monreal en Hidalgo, lo abuchearon’. Ricardo Monreal

Sin embargo, Ricardo Monreal apuntó que pese a eso, recibe más aplausos que abucheos , pues son más los que buscan la unidad al igual que él.

“Pero vean aquí, son más los aplausos que los abucheos, porque todos quieren la unidad. Y por eso hay que tener calma y ser felices, no se amarguen”, concluyó Ricardo Monreal.