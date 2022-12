Ricardo Monreal, senador morenista, pidió que ya no lo ataquen tanto en Morena, para no generar violencia.

Así lo dio a entender desde su conferencia de prensa virtual desde el Senado de la República, en donde dijo que su futuro político está en “una causa” y no es un objetivo personal.

Al respecto, Ricardo Monreal dijo que su causa es la reconciliación nacional, cuya lucha no sólo es de él sino de gran parte de los mexicanos.

Ricardo Monreal dijo que va a impulsar esta causa porque de lo contrario, históricamente se ha demostrado que estas expresiones negativas siempre terminan siendo generadoras de violencia.

En ese sentido, Ricardo Monreal respondió a Mario Delgado y a Morena que la reconciliación debe ser con todos, por lo que pidió a los militantes y fundadores del partido “reflexionar”.

Ya que el senador de Morena aclaró que él no está en contra de Morena ni de sus militantes, sino que sólo lucha porque las decisiones del partido se democraticen.

“A la militancia de Morena y sobre todo a los fundadores les pido una reflexíón y el beneficio de la duda: yo no estoy luchando contra el partido; más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen; yo no voy a luchar contra los militantes del partido”.

Con esto, Ricardo Monreal pidió que sesen los ataques en su contra dentro de Morena, pues él no tiene intenciones de pelear ni de dejar el partido.

Ricardo Monreal expresó además que él es fundador de Morena y que ha permanecido en la militancia desde hace 26 años, cuando los dirigentes del partido pertenecían entonces al PRD.

Aunado a lo anterior, Ricardo Monreal enfatizó que él ha cumplido con Morena y con las reformas que el presidente AMLO ha impulsado, por lo que no ha hecho nada indebido.

Expresó que quizá su única “osadía” fue anunciar abiertamente sus intenciones de aspirar a la presidencia en las elecciones 2024.

Señaló que aunque para muchos esto fue una osadía, para él es una aspiración legítima y no una “vulgar ambición”, sino que es un deseo por el que ha luchado 42 años más sus 26 años de lucha para que Morena llegara al poder.

“No he hecho nada indebido, lo único que he hecho es respetar los principios, tener voz propia, tener opinión autónoma y tener criterio basado en la racionalidad, no soy coro de incondicionalidad, no debe de ser (...) y no le falto el respeto a nadie por pensar de esa manera”.

Ricardo Monreal