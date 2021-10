Vicente Fox no vio la mañanera de AMLO; no entiende porqué el presidente berreó

El expresidente Vicente Fox no entendió el motivo por el que AMLO berrió en la mañanera de este viernes.

En su cuenta de Twitter, Vicente Fox cuestionó el porqué AMLO había realizado ese berrido en la mañanera.

“A qué vienen estos gestos de un presidente!!”, cuestionó Vicente Fox al citar un fragmento de la mañanera donde se ve a AMLO hacer un berrido.

Esto luego de que AMLO berreó en su mañanera al burlarse de la oposición por sus reiterados llamados a no votar en la consulta de revocación de mandato.

Minutos más tarde, Vicente Fox citó otro tuit donde también se difundía el fragmento donde AMLO berreó.

Acción que Vicente Fox calificó de ridícula.

En la mañanera de este 15 de octubre, AMLO se burló de los llamados de Va por México a no votar en la consulta de revocación de mandato.

Acusó que en el fondo la oposición sólo promueve la “politiquería”.

Esto dado que previó que al acercarse la fecha de la consulta de revocación de mandato, la oposición pedirá a la ciudadanía no participar.

“¿Creen que los ciudadanos son borregos?”, preguntó AMLO.

“¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería. Van a salir, porque no tienen razón de que va a llevarse a cabo la consulta y ¿cuál es el paso siguiente? Decir: no participamos y llamamos a no votar. Que nadie participe. ¿Creen que los ciudadanos son borregos?”

AMLO