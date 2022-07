Verónica Razo, quien ha estado en prisión preventiva oficiosa por más de 11 años por un delito que no cometió, deberá esperar más tiempo para recuperar su libertad que ahora depende de un Tribunal Unitario. ¿Qué sigue en su caso?

La mujer fue detenida en la Ciudad de México (CDMX) cerca de su casa el 8 junio de 2011, mismo día que detuvieron a su hermano, Erick Razo, por delitos que ninguno cometió; Verónica lleva más de 11 años en prisión sin sentencia firme.

El lunes 18 de julio, se llevó a cabo una audiencia donde su defensa solicitó al juez Miguel Burguete el cambio de medida cautelar, es decir, que pasara de prisión preventiva a prisión domiciliaria, pero la solicitud fue rechazada.

Por lo anterior, la defensa de Verónica Razo, de la Defensoría Pública Federal, presentó un recurso de apelación que deberá resolver un Tribunal Unitario y por lo que la mujer tiene que esperar más tiempo presa.

En entrevista con SDPnoticias, Moisés Terán , defensor público de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), explicó qué pasó en la audiencia de Verónica Razo del 18 de julio.

Para llegar a la audiencia, señaló que en julio de 2021, el equipo de defensa de Verónica solicitó al juez Octavo de Distrito del Estado de México, Miguel Burguete, que ya cesara la prisión preventiva de Verónica y Erick Razo.

El juez se negó porque argumentó que la ley establece que para ese tipo de delitos, secuestro y delincuencia organizada , lo único que puede operar es la prisión preventiva oficiosa.

Esto quiere decir que la audiencia de los hermanos debía llevarse a cabo con un debate y que retomara la jurisprudencia 32/2022, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que todos los jueces deben revisar la prisión preventiva, sin importar el delito, cuando han pasado 2 años sin sentencia firme.

AMLO: No vamos a poner en negociación el dominio sobre el petróleo

Con estos argumentos, el Tribunal Unitario pidió al juez Burguete realizar otra audiencia, misma que se realizó el 18 de julio pero sin los lineamientos solicitados: “el juez no hizo caso y celebró la audiencia de una forma extraña”, dijo Moisés Terán.

Después de 5 horas de debate, y con un receso de hora y media, el juez Miguel Burquete resolvió en menos de 10 minutos que no era procedente el cambio de medida cautelar porque desde su punto de vista, Verónica Razo no acreditó el arraigo al lugar donde viviría en caso de recuperar su libertad.

“Esto lo dijo porque los documentos que ofrecimos eran de hace un año, justo cuando presentamos el recurso de apelación. El juez no nos dio derecho de réplica, no nos dio participación y determinó que no era procedente el cambio de medida cautelar que mantiene privada de su libertad a Verónica”.

Moisés Terán, defensor público