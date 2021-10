Prisión preventiva oficiosa afecta más personas pobres: Arturo Zaldívar contesta a AMLO

México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que la prisión preventiva oficiosa por contrabando y defraudación fiscal afecta más personas pobres.

Arturo Zaldívar mandó una indirecta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en la mañanera dijo que la invalidación de la prisión preventiva oficiosa es para beneficiar a los delincuentes de ”cuello blanco”.

A través de su cuenta de Twitter el ministro presidente de la SCJN dijo que la prisión preventiva oficiosa debería ser excepcional.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aseguró que la prisión preventiva oficiosa afecta más a las personas pobres.

A través de su cuenta de Twitter dijo que la prisión preventiva oficiosa es una condena sin sentencia, por lo que “castiga la pobreza”.

El ministro presidente de la Corte dijo que se debe avanzar hacia un sistema donde la prisión preventiva oficiosa sea una excepción.

Ayer con ocho votos a favor la SCJN invalidó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de:

AMLO dijo en conferencia mañanera de este 26 de octubre que estaba en desacuerdo con la invalidación de la prisión preventiva oficiosa por contrabando y defraudación fiscal.

Según él esta beneficia a delincuentes de “cuello blanco” y a las personas más pobres las afecta.

AMLO dijo que ve tres detalles con esta resolución:

“No estoy de acuerdo, desde luego, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias, o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”.

AMLO