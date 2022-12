¿Va a quejarse con AMLO? La tarde de este martes 13 de diciembre, el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja llegó al Palacio Nacional.

Luego de que Ricardo Mejía Berdeja desconoció la encuesta de Morena para elegir al candidato del partido a las elecciones 2023 de Coahuila, se reunirá con AMLO en Palacio Nacional.

Pese a que se desconocen los detalles del encuentro en Palacio Nacional, se prevé que Ricardo Mejía Berdeja sostenga una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A Armando Guadiana “le extraña” que Ricardo Mejía Berdeja no reconozca los resultados de las encuestas

¿Va a quejarse con AMLO por no ser elegido como el candidato de Morena a las elecciones 2023 de Coahuila?

De acuerdo con lo indicado en reportes, fue minutos después de las 5 de la tarde de este martes 13 de diciembre que Ricardo Mejía Berdeja llegó a Palacio Nacional.

Al respecto, se indica que Ricardo Mejía Berdeja arribó al recinto y a las afueras del mismo se encontró con el coordinador de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres.

Según los informes, durante el breve encuentro que tuvo con Carlos Torres, Ricardo Mejía Berdeja que portaba una carpeta con papeles, le mostró el contenido de éstos.

Versiones de personas que atestiguaron lo ocurrido afuera de Palacio Nacional, indican que en las hojas que le mostró estaban impresas imágenes que serían encuestas.

Por ello, se ha comenzado a especular que en su reunión con AMLO, Ricardo Mejía Berdeja se quejará por no ser elegido candidato de Morena a las elecciones 2023 de Coahuila.

Ayer lunes 12 de diciembre, Ricardo Mejía Berdeja desconoció la encuesta que la dirigencia de Morena hizo para definir al candidato en las elecciones 2023 de Coahuila.

Sobre ello, el subsecretario de Seguridad Pública dijo tener “severas dudas” por la manera en que se hicieron las encuestas, así como por los resultados que favorecieron a Armando Guadiana.

De la misma forma, Ricardo Mejía Berdeja dijo que él cuenta con encuestas propias, de las que expuso, arrojaron resultados completamente distintos y que son a su favor.

Debido a lo anterior, el funcionario federal declaró que desconoce el muestreo para las elecciones 2023 de Coahuila, que llevó a cabo la dirigencia nacional de Morena.

Ante dicha postura, el presidente AMLO pidió en su conferencia mañanera de este 13 de diciembre, que los involucrados en el proceso acepten los resultados de Morena.

Al pronunciarse sobre los hechos, AMLO dijo que no se quiere implicar en las decisiones de Morena, pero recordó que la elección de sus candidatos se hacen con encuestas.

Asimismo, indicó que quienes toman la decisión de participar en la encuesta, tienen que admitir los resultados que se arrojen aun cuando estos no los favorezcan o gusten.

“Creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. A veces que no nos gusta el resultado por alguna razón, porque no lo vemos joven, firme, o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide”

AMLO