Un arañado Adán Augusto López, aspirante a la candidatura de Morena rumbo a las elecciones 2024, admitió que no se arrepiente de dar codazo a diputada de Morena .

Luego de hacerse público un video que muestra cómo la corcholata guinda recurrió a la fuerza física en contra de una funcionaria pública, éste habló sobre la situación.

De acuerdo con Adán Augusto López, el conflicto sucedido durante su visita al estado de Tabasco fue resultado de jaloneos y empujones de los que fue víctima entre la multitud.

Aunado a ello, señaló, que el presidenciable no cuente con personal de seguridad, ocasionó que el dar un codazo a la diputada de Morena fuera meramente una reacción .

“Me jalaron, casi me tiran” declaró Adán Augusto López, participante de la contienda interna de la plantilla guinda, para justificar que no se arrepiente de lo que ocurrió.

Adán Augusto da codazo a una mujer (Especial )

Adán Augusto López arañado, mas no afligido: No se arrepiente de dar codazo a diputada de Morena

Adán Augusto López fue cuestionado por haber respondido con un codazo a una diputada de Morena en su recorrido por Huimanguillo, Tabasco.

Ante ello, arañado y afectado, el político confesó que no se arrepiente de haber respondido de tal forma .

Y es que, en su defensa por el codazo a la diputada, la corcholata de Morena dijo que por ir desprotegido lo maltrataron con empujones y jaloneos.

Entre tales ataques, asegura Adán Augusto López, no solo estuvo a punto de caer al suelo, sino que también salió arañado porque algunos de los presentes lo agredieron con las uñas.

Así pues, no tuvo de otra más que reaccionar con el codazo a la diputada de Morena que quedó registrado, como fue su caso.

“Me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar, pero bueno yo no me arrepiento de ello”. Adán Augusto López

Cuando vayan a ver a @adan_augusto tomen una sana distancia para no llevarse un codazo. 😂 pic.twitter.com/YWHWgJ9zjM — Fernando Cuevas (@FerCuevasMur) August 23, 2023

Adán Augusto López resultó arañado porque no usa seguridad, afirma

Continuando con su explicación sobre el codazo que le dio a la diputada de Morena, Adán Augusto López destacó que salió arañado del mitin porque viaja sin seguridad .

Siendo este el factor principal para que la gente se acercara desmesurada y con agresiones discretas, pero significativas.

“Aquí no hay un solo elemento de seguridad” impugnó Adán Augusto López por las críticas a su violenta reacción.

Adán Augusto López rumbo a las elecciones 2024

¿Cómo va Adán Augusto López rumbo a las elecciones 2024? El tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx hace un seguimiento sobre la intención de voto hacia la corcholata.

Según sus datos, al miércoles 23 de agosto, Adán Augusto López cuenta con 11% de apoyo, debajo de Marcelo Ebrard con 24.5%, y Claudia Sheinbuam con 34.3%.