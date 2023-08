Durante uno de sus recorridos por el país, Adán Augusto López dio codazo a la diputada Karla María Rabelo Estrada: es apodado “patán augusto”.

Los recorridos son con motivo del proceso interno de Morena, que realiza para definir a su candidato presidencial (o coordinador nacional de defensa de la Cuarta Transformación) rumbo a las elecciones 2024.

Tanto sus visitas por el país, como la encuesta que se llevará a cabo en Morena y la renuncia (o licencia) al cargo por parte de los aspirantes, fueron establecidos en los lineamientos .

Adán Augusto López es apodado “patán augusto” por el codazo que dio a la diputada Karla María Rabelo Estrada

En redes sociales se compartió un vídeo en el que durante un evento en Huimanguillo, Tabasco, Adán Augusto López da un codazo a la diputada Karla María Robledo Estrada, quien estaba justo detrás de él.

Por lo que los internautas en seguida lo apodaron “patán augusto” o incluso “Lord Codazos” , sentenciando igualmente que haya golpeado a una mujer así como su actitud ante la situación vivida el pasado 22 de agosto.

Además de compartir el vídeo del codazo que dio a la diputada Karla María Robledo Estrada, también señalaron otros momentos en que que Adán Augusto López pasó a ser “patán augusto” especialmente con ciudadanos.

Y comentaron que si tuvo alguna oportunidad de ganar el proceso interno de Morena, con este hecho perdería frente a las otras corcholatas.

Aunque en realidad, el apodo de “patán augusto” no es nuevo y ha sido mencionado por funcionarios de oposición así como por varios internautas.

Adán Augusto López defiende codazo a la diputada Karla María Rabelo Estrada: “no me arrepiento de ello”

Adán Augusto López respondió a lo sucedido en el vídeo, sobre el codazo que dio a la diputada Karla María Rabelo Estrada, señaló que “no se arrepiente de ello” además de explicar su versión de los hechos:

“Evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar”. Adán Augusto López, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

De acuerdo con lo señalado por el equipo de Adán Augusto López para Proceso, “fue un incidente menor” a la llegada de Humanguillo en donde, como se observa en el vídeo, había mucha gente y hubo una reacción previa.

Esto es porque se había vivido una agresión a la esposa de Adán Augusto López, Dea Isabel Estrada , a quien le jalaron el cabello en un intento por alcanzarlo, algo que se percibe al principio del vídeo.

También declararon que fue “un incidente entre el mismo equipo de trabajo” (aunque no mencionaron que fue hacia la diputada Karla María Rabelo Estrada), por lo que no querían dar ningún tipo de opinión y no amerita un posicionamiento.

En el vídeo se puede observar que después de dar el codazo a la diputada Karla María Robledo Estrada, uno de los asistentes quien estaba detrás de ellos, le detuvo el brazo.

Tracking diario de hoy: ¿Cómo va Adán Augusto López rumbo a las elecciones 2024?

En el tracking diario de hoy miércoles 23 de agosto, Adán Augusto López se encuentra en tercera posición entre las corcholatas de Morena, rumbo a las elecciones 2024.

