El aspirante a la candidatura presidencial para las elecciones 2024, Ricardo Monreal, señaló que no declinará en la encuesta de Morena, pero no le hace el feo a la CDMX (Ciudad de México).

Esto fue comentado durante una conferencia de prensa en Hermosillo, Sonora , como parte de los recorridos que realiza como parte del proceso interno de Moreno, terminando de recorrer los 32 estados de México, siendo el último en visitar.

Cabe mencionar que en los lineamientos establecidos por Morena para encuesta, se destaca que el ganador deberá incluir al resto de los aspirantes en su campaña y en caso de resultar ganador, en el gobierno.

Ricardo Monreal no declinará en la encuesta de Morena, pero no descarta a la CDMX

“De manera indudable me voy a mantener, no tengo ningún plan b”, fue lo declarado por Ricardo Monreal, al preguntarle si declinaría en la encuesta de Morena en caso de que los porcentajes no lo favorezcan.

Recalcó que no es de las personas que declinan o deje las cosas a la mitad, mucho menos ahora, ya que confía que las propuestas realizadas en sus asambleas informativas refuercen la Cuarta Transformación.

Ricardo Monreal aseguró nuevamente que no declinaría a favor de alguna otra corcholata de Morena y con “dignidad y decoro” terminaría el proceso, solamente se encuentra en espera del “día definitivo” que es el domingo 27 de agosto .

Esto fue mencionado en consecuencia de la declinación que hizo Santiago Creel, aspirante de oposición, a favor de su compañera del PAN, Xóchitl Gálvez, lo cual Ricardo Monreal definió como “un asunto que él decidió”.

En cuanto a ser jefe de gobierno de la CDMX, no descartó la idea, ya que él estará en donde sea útil para Morena, aunque en este instante todavía no se ha definido nada y es un proceso aparte, primero debe terminar este proceso.

También le preguntaron a Ricardo Monreal sobre su futuro político, el cual definió de incierto, pero no descarta contender en ningún otro cargo de elección, lo único certero para él es que no dejará Morena.

El domingo 27 de agosto es el “día definitivo” para Ricardo Monreal: habla sobre las encuestadoras en el proceso de Morena

A su vez, Ricardo Monreal mencionó que el día definitivo para la encuesta de Morena es el domingo 27 de agosto, ya que se reunirán las encuestadoras con los representantes para hacer la selección de las secciones electorales.

Indicó que ahí radica el problema, ya que deberán elegir cuántas y cuáles secciones serán, el número de cuestionarios que se realizarán así como la mecánica de las cuatro encuestadoras espejos y la principal .

Ricardo Monreal agregó igualmente que se podrían conocer los resultados de los cuestionarios ese mismo día, ya que no saben cuántos se levantarán por lo que podrían ser desde 350 hasta 10 mil.

Por lo que los equipos de un aspirante podría verse tentado a promover a dicha corcholata , lo que llevaría a una violación del acuerdo pactado entre ellos y promovería el conflicto.

En palabras de Ricardo Monreal, Morena deberá apostar por “la unidad, la tolerancia y al buen juicio ”, por lo que espera que no haya quejas ni problemas.

Tracking diario de hoy: ¿Cómo va Ricardo Monreal rumbo a la encuesta de Morena?

En el tracking diario de hoy martes 22 de agosto, Ricardo Monreal se encuentra en quinto lugar entre las corcholatas de Morena , rumbo a la encuesta de dicho partido y de las elecciones 2024.

Estos son los porcentajes de las corcholatas de Morena en la encuesta realizada por SDPnoticias y MetricsMX: