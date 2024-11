¿Curar la depresión y la ansiedad en ocho días?, era una de las promesas con las que Marilyn Cote se promocionaba como psiquiatra; su nombre ha sido el más sonado en noticieros y redes sociales en los últimos días al ser señalada como la abogada que se hizo pasar por psiquiatra; te contamos todos los detalles de su historia.

El nombre completo de la mujer es Marilyn Karina Cote Mendieta, una mujer abogada de Puebla que simulaba ser psiquiatra sin haber estudiado medicina y cuya historia parece haber sido sacada de un capítulo de la Rosa de Guadalupe.

Todo surgió cuando el caso de Marilyn Cote fue expuesto en la red social X por la cuenta ‘Charlatanes México’, dedicada a evidenciar a trabajadores del área de Salud que no tienen cédula profesional, por hacerse pasar por psiquiatra y dar tratamientos erróneos .

Y es que aunque Cote sí cuenta con cédula profesional por haber estudiado la Licenciatura en Derecho, así como una maestría en Criminalística y un Doctorado en Psicología, no estudió Medicina y tampoco se especializó en Psiquiatría, requisitos indispensables para poder ejercer como psiquiatra.

Al fingir ser psiquiatra, la mujer daba citas, diagnostica pacientes y prescribía medicamentos sin contar con la cédula profesional para hacerlo.

Marilyn Cote también es acusada de manipular con regalos y medicamentos a uno de sus pacientes para casarse con él y que accediera a hacer lo que ella le pedía.

La Secretaría de Salud de Puebla dio a Cote un plazo de cinco días hábiles que se vencen este jueves 14 de noviembre para comprobar que cuenta con título y cédula profesional como médica, sino será sancionada.

Amigos por si aún no leen la maravillosa historia de vida de Marilyn Cote, la abogada de Puebla que ejerce como psiquiatra (sin tener estudios ni cédula), que ha escrito libros que no existen, que ha trabajado con puro modelo de Amazone, que vive en casas lujosisimas de Pinterest… https://t.co/AlpJ5K8KMY pic.twitter.com/dvKtFAwJI8

Luego de se volvió viral el caso de Marilyn Cote, salió a la luz toda la trama de mentiras que la envuelve, tal como su falsa relación amorosa.

Cote en diversas ocasiones aseguró estar casada con el médico Rodrigo Orcajo, pero con la viralización del caso, usuarios encontraron que en realidad su supuesta pareja era su psiquiatra.

Ante los rumores que lo vinculaban con la “falsa psiquiatra”, el Dr. Rodrigo Orcajo, quien es médico especialista en psiquiatría egresado de la UNAM y del Hospital Fray Bernardino, salió a defenderse y deslindarse de Marilyn Cote.

El médico desmintió que tenga alguna relación sentimental con la abogada, pero confirmó que sí la conoce, pues Marilyn Cote fue su paciente y que presentaba un cuadro de sociopatía . Además dijo que “fui engañado para una foto y una reunión como Laura Paussini en un meet and greet”.

Orcajo explicó que la mujer lo embarró en una “fantasía cuasi delirante” al crear imágenes manipuladas y alterar fotografías para sacarlas de contexto, pero confirmó que sí acudió bajo presión a eventos de Marilyn Cote, tal como la presentación de un libro de la supuesta psiquiatra en 2023 en la que posaron juntos para fotografías.

Incluso, el Dr. Rodrigo Orcajo y Marilyn Cote fueron captados por una cámara de seguridad a su llegada juntos a la casa de la abogada. En el video se aprecia a la mujer jalando del brazo al médico para dirigirse hacia la puerta del inmueble, al tiempo que parece que él se resistía a entrar.

En sus cuentas de redes sociales, Marilyn Cote también compartía fotos editadas con Laura Pausini, con que aseguraba tener 20 años de amistad y que su relación duraría para siempre.

Con la gran exposición del caso, usuarios de la cantante y sus seguidores la cuestionaron sobre las fotos en las que aparece junto a la supuesta psiquiatra.

A Laura Pausini no le quedó otra opción que responder y confesó no tener idea de quién es Marilyn Cote y por qué la relacionan con ella.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Pausini explicó que las fotos en la que aparece junto a Marilyn Cote quizá se deba a que la mujer sea una de sus fans , pero dejó claro que no la conoce y mucho menos que sea su amiga.

“Mucha gente me está preguntando eso. No entiendo por qué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. Quizás es una fan ¿Por qué todo mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar que está pasando con esta señora?”

Laura Pausini. Cantante