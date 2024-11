“Aquí hay algo muy raro”; mucha controversia ha surgido del caso de Marilyn Cote de 49 años de edad, donde ahora se sabe que su psiquiatra, Rodrigo Orcajo, también podría estar entrometido más de lo que se cree.

El nombre de Rodrigo Orcajo de 44 años de edad, ha llamado la atención, pues es él a quien Marilyn Cote señalaba como su esposo e incluso posó con él para una revista.

A ello se le suman las fotografías que Marilyn Cote tiene con Rodrigo Orcajo, y un reciente video compartido por A, donde se le ve a la pseudo psiquiatra jaloneándolo.

Sin embargo, esto solo ha llevado a interpretar que Rodrigo Orcajo pudo haber estado enterado en todo momento de lo que Marilyn Cote hacía, ¿por miedo a denuncias por su ética moral?

En un análisis de su lenguaje corporal en una entrevista que Rodrigo Orcajo dio a Mr. Doctor, el Psicólogo Adrián Salama, vio incongruencias en su comunicación corporal y cree que una de los motivos podría ser porque se rebasó la línea paciente - médico.

Marilyn Cote, pseudo psiquiatra. (@Dra. Marilyn Cote / Facebook)

¿Psiquiatra de Marilyn Cote tuvo una relación con ella? Su lenguaje corporal oculta algo, afirma el Psicólogo Adrián Salama

El que Rodrigo Orcajo que hoy se sabe fue el psiquiatra de Marilyn Cote no vea mayor problema en que la abogado haya usurpado profesión, levantó las alarmas, pues muchos lo interpretan como que él podría estar más inmiscuido en el asunto de lo que se cree.

Debido a que Rodrigo Orcajo se vio relacionado con Marilyn Cote, el psiquiatra dio una entrevista a Mr. Doctor, donde contó parte de su historia con la pseudo psiquiatra que se convirtió en su paciente desde el 2022.

Sin embargo, esto detonó aún más dudas, pues en un análisis de su lenguaje corporal, el Psicólogo Adrián Salama, encontró más de una incongruencia señalando que detrás podría estar ocultando varios motivos, uno de ellos, que sostuvo una relación con Marilyn Cote.

Psicólogo reacciona a entrevista de Rodrigo Orcajo, psiquiatra de Marilyn Cote. (YouTube/ Dr. Adrián Salama / Tomada de video)

Cabe destacar que aunque testigos y el propio psiquiatra Rodrigo Orcajo, señalen que este es homosexual, para Salama esto no lo exenta de haber tenido una relación afectiva con Marilyn Cote.

En un análisis de su lenguaje corporal compartido en su canal de YouTube, Adrián Salama declaró que Rodrigo Orcajo tiene incongruencias, creyendo que oculta algo muy aparte de lo que declaró.

“Todo esto que hace es como un ‘la cagué, la cagué’, yo creo que el detalle es que cierta personita [Rodrigo Orcajo] estuvo metiendo su cosita en la parte donde no debió haberla metido ¿verdad doctor? Es una opinión personal solamente”. Adrián Salama, psicólogo.

Dentro de los aspectos que Adrián Salama analizó y cree que delatan a Rodrigo Orcajo es que oculta sus manos detrás de su cuerpo, lo que sería señal de que oculta la verdad.

Además de que el psiquiatra aprieta los labios en varias ocasiones durante la entrevista como si buscara “no decir” y no hablar de más.

Rodrigo Orcajo, psiquiatra de Marilyn Cote. (YouTube/ Mr Doctor / Tomada de video)

A eso mismo se le suma su tambaleo y bajar la mirada en algunos momentos cuando relata la relación ‘profesional’ que tuvo con Marilyn Cote.

“Aquí hay algo raro, algo no estás diciendo amigo (...) A lo mejor cruzó líneas que no debió haber cruzado”. Adrián Salama, psicólogo.

Cabe destacar que en la entrevista, Rodrigo Orcajo argumenta que “la transferencia erótica se puede usar para bien”, apuntando que Marilyn Cote sí le hacía ver que tenía interés afectivo en él.

Sin embargo, el psicólogo se negó a esa teoría falta, señalando “la transferencia erótica es lo primero que tienes que cortar para evitar justamente que tu paciente se enamore de ti”.

Las tres cosas que un psicólogo cree que el psiquiatra de Marilyn Cote podría estar ocultando

El lenguaje corporal de Rodrigo Orcajo demostró que oculta cosas sobre Marilyn Cote, según el psicólogo Adrián Salama, señalando que hay tres cosas probables que no quiere decir.

Sacando deducciones luego de estudiar el caso de Marilyn Cote -a quien ve con una probable sociopata- y tras ver la entrevista de Rodrigo Orcajo, el psicólogo ve que hay algo turbio al respecto, pudiendo ser:

Rodrigo Orcajo tuvo una relación con Marilyn Cote

Marilyn Cote sobornó a Rodrigo Orcajo

Rodrigo Orcajo tiene el ‘síndrome del salvador’

El análisis de Adrián Salama ante la situación es que Rodrigo Orcajo pudo haber tenido algún tipo de relación amorosa con Marilyn Cote, lo que es totalmente antiético.

Pero ¿cómo pudo traspasar la relación paciente - doctor? El psicólogo dijo creer que Orcajo puede tener el “síndrome del salvador”, lo que lo llevó a ser accesible con Marilyn Cote en algunas situaciones -como ir a la presentación de su libro, posar con ella para una revista- por ‘pena’ a la pseudo psiquiatra.

“Mi opinión es que este doctor cayó en algo que se conoce como el síndrome del salvador y quiso ‘ayudar’, se le salió completamente de control y al no poder tener la valentía de decir se acabó este desmadre, hubo un montón de problemas”. Adrián Salama, psicólogo.

Por otra parte, señaló que es extraño que a Rodrigo Orcajo no le causé molestia que Marilyn Cote usara su nombre y cédula profesional en sus recetas médicas, lo que cree puede ser por soborno.

“Dice que no sabía, que es nuevo que se hiciera pasar como doctora, pero tiene las manos atrás, eso como que nos dice otra cosa doctor [que oculta la verdad]. O sea, está justificando [que Marilyn] no está tan mal como está. No sé porque este hombre no la ha denunciado, porque literalmente usó su nombre y su cédula para poner medicamentos controlados, y no dice nada. Algo sabe la Cote que tal vez este tipo no quiere que se sepa”. Adrián Salama, psicólogo.

El psicólogo señaló que no es que forzo hubiera algo “erótico afectivo” entre Rodrigo Orcajo y Marilyn Cote, pero sí cree que la “intentó salvar” o hubo “un intercambio [monetario]”, pero por ‘algo’ no pudo deslindarse de ir a la presentación de su libro, luego de tiempo de ya no verla como su paciente.