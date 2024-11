Marilyn Cote, una supuesta psiquiatra que ofrecía servicios para curar la depresión y la ansiedad, tiene el tiempo contado para demostrar que puede dar consulta o enfrentará “sanciones administrativas, multas o arrestos”, según la Secretaría de Salud de Puebla.

El caso de Marylin Cote es de la una supuesta psiquiatra que ofrecía servicios en las Torres Médicas Angelópolis de Puebla, sitio en el que la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud de Puebla (DPRIS) puso sellos de clausura el 7 de noviembre.

Hasta el momento, Marylin Cote no ha podido acreditar el uso legal de logotipos de las Universidades de Harvard, Oslo y de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI; esto para la prescripción de recetas médicas de sus ex pacientes o víctimas, quienes han dado su testimonio en ese sentido.

Marylin Cote tiene como fecha límite el día jueves 14 de noviembre para acreditar que es psiquiatra y puede dar consulta, además de recetar medicamentos controlados, ya que algunos de su ex pacientes han dado su testimonio sobre este punto.

Sebastián, como se identificó uno de los ex pacientes de Marylin Cote, relató para Milenio que tenía 15 años cuando la supuesta psiquiatra lo diagnosticó con esquizofrenia y le recetó medicamento controlado mediante recetas falsas.

Fotos de Marilyn Cote y Laura Pausini ¿son reales? La cantante asegura que no sabe ni quién es

“Fue un punto en el que me recomendó tomar hasta 6 pastillas al día de Neupax para calmar mi sentir (...) A mí me hizo pensar que mi mamá era mala, estuve mucho tiempo sin verla, ella misma me sugirió alejarme de ella por su forma de ser”

Testimonio