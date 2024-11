El caso de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra en Puebla, sigue sacando más verdades a la luz; ahora se reveló que manipuló a uno de sus pacientes para casarse con él.

Marilyn Cote es la abogada que se volvió tendencia en redes sociales por hacerse pasar por psiquiatra y recetar medicamentos controlados a sus pacientes, sin estar autorizada para ello.

La falsa psiquiatra usurpó esta profesión al hacerse acreedora de títulos en estudios de medicina, psiquiatría y neurociencias, con cédulas profesionales apócrifas o que no le pertenecían a ella.

La información que ha sido expuesta sobre Marilyn Cote indica que no sólo inventó su profesión, sino también aspectos de su vida como matrimonio e hijos, además de sus propias fotografías intervenidas con photoshop.

En ese contexto, otra verdad salió a la luz para dejar en desventaja a Marilyn Cote, la falsa psiquiatra.

Y es que además de mentir, dar falsos diagnósticos y medicar sin autorizacón a sus pacientes, Marilyn Cote también ejerció manipulación contra algunos de ellos.

Ahora, se dio a conocer que otro paciente más fue afectado de esta manera, ya que Marilyn Cote lo manipuló para casarse con él.

Tras el auge de la polémica por la falsa psiquiatra, se difundió un video en donde se aprecia a la falsa psiquiatra entregarle varios regalos a uno de sus pacientes.

De acuerdo con la Revista Puebla, la abogada manipuló a dicho paciente con regalos y medicamentos con el fin de que éste le hiciera caso en todo, al punto de lograr casarse con él.

Asimismo trascendió que cuando el paciente, de identidad desconocida, se rehúsaba a utilizar los medicamentos, Marilyn Cote mintió a los familiares de él para persuadirlos de ingresarlo a un hospital psiquiátrico por padecer algún trastorno mental.

🚨Marilyn Cote, falsa psiquiatra, manipuló a uno de sus pacientes con regalos y medicamentos hasta casarse con él 💊❤️. Durante la relación, le suministraba fármacos para que la obedeciera, y al resistirse a ser inyectado, intentó convencer a su familia de ingresarlo a un… pic.twitter.com/0jFnukhU1I — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 11, 2024

Otra paciente expone a Marilyn Cote por manipulación y mentiras

En redes sociales ya se han expuesto diversos casos de pacientes que, de primera mano, contaron su versión sobre la manipulación de la que fueron víctimas por la falsa psiquiatra.

Además del paciente con el que Marilyn Cote se habría casado, la usuaria de X, Reginasampp, expuso su propia historia y el diagnóstico que la falsa psiquiatra le dio, así como las mentiras y manipulación que ejerció contra ella y una de sus amigas.

Conforme a lo narrado, Marilyn Cote le contó a ella que tenía un esposo noruego y dos hijos: Tobias y Jared Hansen; así como un ex esposo italiano y otros dos hijos.

Además, la joven reveló que poco después la falsa psiquiatra contrató a un asistente (posible paciente) a quien le pidió que fingiera ser su hijo Jared.

Con base en las fotos compatidas por la usuaria, es importante resaltar el parecido entre el sujeto de la fotografía (supuestamente el hijo), con el paciente que aparece en el video y con quien se habría casado.

Poco después se consiguió a un chico de Puebla como asistente (tal vez un paciente), y le empezó a pedir que fingiera ser su hijo. Lo tenía con uniformes médicos que tenían bordado el nombre “Jared Hansen”, convirtiéndolo en el “hermano” del antes mencionado Tobias. pic.twitter.com/UIK5rcMTAY — REGINA (@reginasampp) November 10, 2024

En otro tema aparte, la joven contó que Marilyn Cote la diagnosticó con esquizofrenia y le recetó varios medicamentos controlados; no obstante, una de sus amigas le sugirió que no e ideó un plan para exponer que la falsa psiquiatra no estaba lo suficientemente preparada.

La amiga, diagnositicada con un trastorno antisocial por un experto en la salud, acudió a una consulta para que Marilyn Cote diera su veredicto sobre ella, quien concluyó que su nueva paciente era autista bipolar.

Posteriormente, intentó manipular a la amiga, pidiéndole que abandonara la universidad y ella le ofrecería trabajo como asistente personal, porque, según su argumento, “una persona tan autista no tiene forma de sobrevivir en la sociedad”.