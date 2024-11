Doctoralia se lavó las manos ante la oleada de críticas que recibió por validar a Marilyn Cote, la abogada que se hizo pasar como psiquiatra y recetó a pacientes por varios años.

Fue por medio de un par de comunicados que la plataforma en línea se pronunció con respecto a las críticas que se le han lanzado por validar el perfil de Marilyn Cote.

Sin embargo, en ambos desplegados, Doctoralia se lavó las manos, debido a que se deslindó de la mujer al aseverar que no tiene ninguna relación con ella.

Denuncias contra Marilyn Cote por usurpación iniciaron hace 2 años (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Doctoralia se deslindó de Marilyn Cote; afirmó que eliminó su perfil desde el 2020

Debido a la ola de críticas que se han lanzado por validar a Marilyn Cote, la plataforma especializada en profesionales de la salud, Doctoralia, emitió un comunicado en el que se lavó las manos.

En un primer comunicado, Doctoralia afirmó que no tiene ninguna relación con Marilyn Cote desde el 2020, toda vez que aseveró que el perfil de la mujer fue eliminado desde ese mismo año.

En torno a dicha acción, la plataforma explicó que la cuenta de la abogada fue borrada debido a que se detectó que no cumplía con los estándares de calidad, ética y profesionalismo que solicitan.

Al abundar en los detalles, sostuvo que el equipo de Patient Care en México, realizó una exhaustiva investigación que arrojó que el perfil de Marilyn Cote no contaba con los requisitos necesarios.

De la misma forma, Doctoralia se comprometió a trabajar de forma incansable para “fortalecer sus sistemas de verificación y mantener los más altos estándares de calidad y profesionalismo”.

Finalmente, la plataforma en línea que conecta a profesionales de la salud con pacientes, advirtió que podría dar inicio a un proceso legal por el caso de Marilyn Cote, pero no agregó detalles de ello.

Doctoralia se lavó las manos por validar el perfil de Marilyn Cote y hasta darle premios

Tras el comunicado en el que Doctoralia se lavó las manos por validar en la plataforma a Marilyn Cote, usuarios de redes sociales continuaron con las críticas en su contra por solo deslindarse del caso.

Por ello, Doctoralia compartió un segundo comunicado en el cual negó que haya validado a Marilyn Cote como psiquiatra, dando a entender que su perfil en la plataforma no se le otorgó dicho título.

Sin embargo, no ofreció ningún tipo de explicación sobre las razones por las cuales durante el tiempo que el perfil estuvo activo, no se incluyó algún apartado que aclarara que la mujer no es psiquiatra.

Siguiendo con su lavado de manos, la plataforma rechazó que haya concedido un premio Doctoralia Awards a la abogada en los años 2017 o 2018 bajo la categoría de psiquiatría.

En torno a dicho punto, detalló que los premios que se le otorgaron a la mujer, fueron por la interacción que había logrado en su perfil y con base en los protocolos vigentes en dichos años.

Asimismo, insistió en que una vez que se realizó la verificación de la cédula profesional y la detección de inconsistencias, el perfil fue desactivado y eliminado desde el años 2020.

Aunado a lo anterior, Doctoralia sostuvo que en la actualidad, todos los perfiles de médicos y profesionales de la salud que se registran, pasan por un exhaustivo proceso de verificación.