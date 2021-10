Raquel Buenrostro , jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró que 7 integrantes de 2 familias son quienes concentran los beneficios fiscales por donativos.

Lo anterior fue dicho por la jefa del SAT en relación con la reforma a la Ley del ISR que se aprobó con la Miscelánea Fiscal 2022 y que limita las deducciones a donativos, pues aseguró que esto sólo afectará a dos familias.

Raquel Buenrostro explicó que los límites a los beneficios fiscales por donativos sólo afectan a una minoría que ha abusado del esquema, en particular a siete integrantes de una o dos familias.

Estas personas, según la funcionaria, han deducido entre 170 y 340 millones de pesos en recursos donados a sus propias fundaciones en los últimos años.

Dijo que estas fundaciones “abusivas” deducen más de lo que aportan y en las deducciones fiscales de 2020 “se inventaron 732 millones de pesos adicionales”.

Sólo 50 personas físicas serán afectadas por la reforma a Ley del ISR, asegura el SAT

Durante una reunión de trabajo de comisiones del Senado que dictaminan la minuta de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal 2022, la jefa del SAT dijo que sólo 50 personas físicas serán afectadas.

Señaló que de los 10 mil donantes registrados, unas 50 personas físicas, en su mayoría directores de fundaciones, verán afectados sus ingresos; entre estos, los siete integrantes de dos familias.

Raquel Buenrostro explicó que no puede revelar los nombres de estas personas porque se lo impide el secreto fiscal y dijo que aunque no es defraudación, sí un abuso que no debe tolerarse.

También dijo que buscan robustecer el combate a la elusión y la evasión tributaria porque prevalece “la cultura de no pago” de los impuestos y 30 millones de registros de contribuyentes tienen irregularidades.

SAT sobre mayores de 18 años y su RFC

La jefa del SAT también habló sobre el registro obligatorio de mayores de 18 años para obtener su RFC y dijo que esto tiene una doble intención:

Hacer conscientes a los jóvenes de que están obligados a cumplir con su país

Declarar los ingresos que reciben y protegerlos de robos de identidad

Además, refirió que esta medida permitirá que si alguien usa su RFC o lo dan de alta como representante legal de una empresa u otra anomalía, reciban una alerta.

Y dijo que no se debe señalar de terrorismo fiscal hacer que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.

La minuta con el paquete fiscal para 2022 se discutirá el próximo martes en el pleno del Senado.