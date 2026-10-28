La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Gabinete de Seguridad informar los detalles del operativo en el que fue abatido Jesús “Chuy” González, también identificado como “El Chuy” Peñuelas, señalado como uno de los principales operadores del Cártel de Guasave.

“Fue una operación, la mencionaron hoy en el Gabinete, a ver si pueden dar más información del Gabinete de Seguridad. Participó la Secretaría de Seguridad, la secretaría de Marina, el Gabinete en general. Recibieron impactos por parte de esta organización o de este grupo de la delincuencia y que se den mas detalles sobre este caso.” Claudia Sheinbaum

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum reiteró que la estrategia de su gobierno busca disminuir la violencia y los delitos en las distintas regiones del país, como Sinaloa.

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Sheinbaum explicó que el plan de seguridad contempla operativos conjuntos entre las agencias federales y los gobiernos estatales y municipales, explicando el caso de Chuy González.

Sin embargo, indicó que corresponderá al Gabinete de Seguridad de Omar García Harfuch, proporcionar más información sobre las circunstancias en las que ocurrió el abatimiento de El Chuy.

La presidenta no profundizó en los detalles del operativo y pidió esperar la información oficial de las autoridades responsables.

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Asimismo, insistió en que el objetivo central de las acciones de seguridad es reducir los índices delictivos y la violencia, mediante la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Hasta que el Gabinete de Seguridad presente su informe, se espera que las autoridades den a conocer más detalles sobre el operativo y la participación de las corporaciones involucradas tras el abatimiento de Jesús González Peñuelas.

La declaración de Sheinbaum ocurre en el contexto de las acciones de seguridad contra presuntos integrantes de organizaciones criminales en el país.