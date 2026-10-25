Sheinbaum comparte avances del proyecto de saneamiento del Lago de Pátzcuaro

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió avances del proyecto de saneamiento del Lago de Pátzcuaro, en Michoacán, acompañada por autoridades federales y estatales.

“Aquí podemos ver una de las plantas de tratamiento que se están rehabilitando como parte del proyecto integral de saneamiento del lago de Pátzcuaro, que es el tercer lago más grande del país”

En un video difundido en redes sociales, la mandataria destacó los principales trabajos llevados a cabo en el tercer lago más grande del país, tales como el retiro de lirios, desazolve y limpieza, entre otras acciones.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta municipal de Quiroga.

Visitamos la obra de rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Quiroga, Michoacán. pic.twitter.com/0yz5XQzAzJ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 25, 2026

Proyecto incluye la rehabilitación de 10 plantas de tratamiento en el Lago de Pátzcuaro

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el proyecto contempla 10 plantas de tratamiento para avanzar en el saneamiento del Lago de Pátzcuaro.

Asimismo, el proyecto incluye obras relevantes como:

116 kilómetros de colectores

7 kilómetros de desazolve y limpieza

10 humedales, un centro de separación de basura

4 espacios públicos

Un centro de vigilancia

3 estaciones de monitoreo

Además, Claudia Sheinbaum destacó que los esfuerzos en el Lago de Pátzcuaro incluyen acciones de retiro de lirio, reforestación y construcción de terrazas.

La presidenta agregó que estas acciones se suman a los esfuerzos del gobierno estatal para recuperar los manantiales que abastecen al lago y forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.