Sergio Sarmiento le dio la razón a Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) , luego de que el presidente le lanzó una critica en su conferencia mañanera de este miércoles 12 de abril.

A pesar del comentario en su contra que hizo AMLO, el periodista Sergio Sarmiento le dio la razón al presidente e incluso sostuvo que no se arrepiente de ello.

Así lo destacó el periodista por medio de un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, en el cual se refirió a la crítica que le hizo AMLO en su conferencia mañanera.

En su publicación de Twitter, Sergio Sarmiento citó las palabras que AMLO pronunció en su conferencia mañanera de este 12 de abril, las cuales se trataron de una crítica en su contra.

Tras recordar que el presidente le dijo que siempre será un “empleado de los potentados”, Sergio Sarmiento refirió que la afirmación que hizo AMLO no es incorrecta.

Sobre ello, el comunicador indicó que efectivamente, siempre se ha desempeñado profesionalmente en el sector privado , pero indicó que no solo ha trabajado en empresas grandes.

Luego de darle la razón a AMLO, Sergio Sarmiento indicó que no se arrepiente de nada con respecto al trabajo que ha realizado a lo largo de su vida, ya que lo calificó como una “bendición”.

”Sarmiento siempre ha sido empleado de los pontentados”, dijo AMLO hoy en la mañanera. Efectivamente, yo siempre he trabajado en el sector privado, para empresas grandes y pequeñas. Y sabe qué, señor presidente, no me arrepiento. El trabajo es una bendición”

Sergio Sarmiento