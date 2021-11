Senador de Morena Armando Guadiana admite tener un avión privado

El senador de Morena Armando Guadiana admitió que cuenta con un avión privado para su traslado.

En conferencia de prensa, Armando Guadiana dijo que adquirió su avión privado desde el año 1981, por lo que hasta la fecha “siempre ha tenido avión”.

“Desde 1981, compré mi primer avioncito, gracias a Dios siempre he tenido avión, en lo personal, y hasta la fecha, pues sigo teniendo avión, no es al amparo del asunto público” Armando Guadiana. Senador de Morena

Además, señaló que cuando viaja a la Ciudad de México no usa su avión privado, sino uno comercial .

“Cuando vengo a la Ciudad de México me muevo en avión comercial. Pero cuando me muevo en avión privado es a cuenta mía o de mis empresas, no del Senado”, agregó.

Senador Armando Guadiana asegura que su avión privado no usa recursos públicos

El senador de Morena Armando Guadiana aclaró que su avión privado no es financiado con recursos públicos, sino de sus empresas.

En este sentido, el también empresario explicó que no utiliza recursos del Senado para su avión privado y dijo estar de acuerdo y respetar los principios de la llamada 4T.

“No soy calabaza para meter una cuenta de esa naturaleza (al Senado)” Armando Guadiana. Senador de Morena

Los cuestionamientos en torno a su aeronave surgen luego de que recientemente el también senador de Morena Julio Menchaca fue captado viajando en avión privado de Hidalgo a Sinaloa .

Esto por la toma de protesta del gobernador Rubén Rocha, aunque el legislador declaró que fue un “aventón”.

Asimismo, Paola Félix, exsecretaria del Turismo de la Ciudad de México, se vio envuelta en la polémica por también viajar en un avión privado a la boda de Santiago Nieto, situación que la conllevó a presentar su renuncia.

Senador Armando Guadiana niega condonación de impuestos

Armando Guadiana negó las acusaciones provenientes de la investigación de los Pandora Papers.

Al respecto, Guadiana rechazó que se le haya condonado impuestos de forma arbitraria .

“Hablan de que condonaron 2.5 millones de pesos de impuestos… hasta la fecha, yo jamás he pedido una condonación de impuestos, en lo personal ni para ninguna empresa en la que tenga que ver” Armando Guadiana. Senador de Morena

Por ello, dijo que los artículos 70, 74, 76 y 78 del Código Fiscal de la Federación contemplan la condonación de multas en distintos supuestos a los que puede ampararse todo contribuyente.

“Es mentira que nos hayan condonado adeudos fiscales, al contrario, el Código Fiscal de la Federación indica que puede acoger cualquier causante para los beneficios fiscales en lo relativo a las multas” Armando Guadiana. Senador de Morena

Armando Guadiana detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de condonar lo que refiere a las multas o recargos por retrasos en pagos o cualquier situación.

“No se trata de tráfico de influencias de un servidor, y mucho menos ante el SAT. Así que condonaciones de impuestos no hemos recibido ni una, ni por un peso”, añadió.