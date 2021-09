Armando Guadiana aclara que investigar ‘caja chica’ de universidades no viola su autonomía

El senador Armando Guadiana aseguró que sí le toca a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar si en la UNAM, y otras universidades, existe una “caja chica” de los recursos públicos que reciben, y que dicha medida no violenta la “autonomía” de las entidades académicas.

En entrevista con SDPNoticias, el legislador consideró que, contrario a lo que dice Santiago Nieto, titular de la UIF, dicha dependencia sí la facultad de indagar los recursos públicos en casos donde se cuenten con los elementos suficientes.

“Yo pienso que claro que sí es (facultad de la UIF) (…). En todos lados se cuecen habas, eso no quiere decir que si vemos a uno, porque trae un traje muy bonito, a lo mejor es más probo y honrado que el campesino que nos encontramos con un asadón y un talache, para eso está la Fiscalía y las autoridades, para investigar a todos los ciudadanos”.

“Por ahí dicen que se viola la autonomía universitaria, no se va a violar, porque se revisan fondos públicos que se generan con sacrificio y se aportan para que se dedique al tema universitario. Tienen que revisarse, y no se viola la autonomía universitaria porque es de pensamiento y cátedra, independientemente de qué corriente sea. En la universidad hay que escuchar a todos y esa es la verdadera autonomía, si toman el dinero no pueden delinquir a la sombra”.

Armando Guadiana