Hoy martes 25 de noviembre de 2025, en el marco del 25N, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reducir la brecha salarial de género.

Con 96 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lleve a cabo inspecciones para comprobar que se cumplan con la igualdad salarial en las jornadas laborales.

Reforma aprobada por el Senado busca erradicar la brecha salarial de género

Este martes, el Senado aprobó que se lleven a cabo reformas a la FLT con el objetivo de erradicar la brecha salarial de género.

El proyecto de reforma señala que se añadirá un segundo párrafo al artículo 86 de la LFT para establecer que la STPS garantice revisión a los centros de trabajo, a fin de verificar que estos cumplan con el derecho a la igualdad salarial.

Senado aprueba reformas a la LFT para reducir la brecha salarial de género (Internet)

De esta manera se busca que mujeres y hombres reciban la misma remuneración económica por llevar a cabo las mismas tareas laborales.

Legisladores señalaron que, pese a los esfuerzos que se han llevado en la materia, aún existen centros de trabajo que no cumplen con este derecho.

Tras la aprobación de la reforma a la LFT, el dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, así como sus posteriores efectos constitucionales.