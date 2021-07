Se pelean en Morena por tema de desafueros en periodo extraordinario

México. - Los ánimos al interior de Morena se alebrestaron durante la discusión de este 29 de julio, sobre el primer periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión .

Y es que senadores y diputados de Morena, intercambiaron acusaciones por el tema de la inclusión de los desafueros de Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo para el periodo extraordinario.

Luego de que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier , presentó el proyecto de extraordinario sin el tema de los desafueros, el conflicto estalló.

En su primer intervención ante el Congreso de la Unión, el diputado Rubén Cayetano acusó a legisladores del PAN por haber bloqueado la inclusión de los desafueros.

Sin embargo, también lanzó un exhortó al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal , para que actúe en congruencia de los valores de la 4T y permita que se resuelvan los desafueros.

Esto último fue contestado por el senador de Morena, Alejandro Armenta, quien destacó que la responsabilidad de la ausencia del tema de los desafueros, recae en el diputado Ignacio Mier.

En su contestación, el senador de Morena pidió al diputado del mismo partido Rubén Cayetano actuar con prudencia y concluyó con una crítica por haber señalado a los senadores como culpables.

En la segunda intervención del diputado Rubén Cayetano, la respuesta a su compañero de partido no se hizo esperar.

Al contestar la acusación de Alejandro Armenta, el diputado Rubén Cayetano se refirió al senador como uno de los “peones” de Ricardo Monreal .

De la misma forma, instó a Armenta a respetar “la representación e investidura que le concedió el estado de Puebla”, pues dijo que con su intervención previa la había “abaratado”.

Además, el diputado dijo que al hacerle “segunda” a Ricardo Monreal -a quien se refirió como el “autodestape”- no lo llevará a ningún lado y afirmó que él no es “palero ni títere de nadie”.

En el mismo sentido, Cayetano aseguró que se expresa con meridiana libertad pues no forma parte de ninguna facción y concluyó que lo de la “perra brava” no le ofende.

“Eso de hacerle la segunda al “autodestape” es como el comedido que siempre queda mal, como un hombre libre me expreso con meridiana libertad, como lo dicta mi conciencia, yo no soy palero ni títere de nadie (...) de usted no vale la pena hablar, eso de que cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde, no me ofende”

Rubén Cayetano