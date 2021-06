México. - Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que no está pensando en sus aspiraciones presidenciales.

Tras el supuesto choque entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard , Ricardo Monreal fue cuestionado si ello beneficiaría sus aspiraciones presidenciales.

“No estoy pensando en eso. Estamos a destiempo. Lo único que me interesa es fortalecer la institución presidencial. Que aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos no es sino un suicida político y yo no lo soy.”

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado