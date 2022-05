El ex presidente de México de 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto obtuvo una visa dorada en España, así como un chalet de lujo lo que dejó sin palabras al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto.

Mediante la publicación de Twitter del periodista Federico Arreola donde compartió la noticia del ex mandatario de México y sus propiedades en España señaladas por el periódico español “El País”, fue que reaccionó Santiago Nieto.

El comentario de Santiago Nieto fue “Sin palabras” ante la vida lujosa del ex presidente de México, aunque debido a este comentario fue atacado en una gran parte por usuarios de la citada red social.

Reacción de Santiago Nieto ante propiedades de lujo de Enrique Peña Nieto/@SNietoCastillo

Las críticas hacia Santiago Nieto eran principalmente por su desempeño como titular de la UIF, así como por el escándalo que vivió tras su boda en Guatemala con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Carla Humphrey.

Enrique Peña Nieto obtiene una visa dorada en España y vive en un chalet de lujo

De acuerdo con el periódico “El País”, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto obtuvo un permiso especial por el gobierno de España para poder trabajar y residir en ese país en octubre de 2020, lo que conocen como una visa dorada.

Esta visa dorada se les otorga en España a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros en compra de activos españoles que tienen un proyecto empresarial o que compran algunos inmuebles valorados en 500 mil euros, es decir 10.5 millones de pesos mexicanos.

Además, Enrique Peña Nieto obtuvo en 2020 un predio comercial de 105 metros cuadrados en un edificio del barrio madrileño Chamberí, del cual tiene el registro de propiedad.

De acuerdo con el portal idealista.com, el inmueble está valuado en un valor de, al menos, 500 mil euros, por lo que cumple con la visa dorada.

El predio registrado en 18 de septiembre del 2020, pasó recientemente por una reforma en España, la cual lo concibe ahora como un piso de lujo.

Aunque según testigos vecinales, Enrique Peña Nieto vive en un chalet de lujo ubicado en Valdelagua, en el municipio de San Agustín de Guadalix, a 40 kilómetros al norte de la Puerta del Sol.

No obstante, de acuerdo con “El País” no se ha podido contactar al equipo legal de Enrique Peña Nieto, y la visa dorada del ex presidente terminaría en octubre de este 2022, por lo que no se ha podido confirmar si mantiene activos financieros y si es suya la propiedad en Chamberí.