En el contexto de la selección de nuevos consejeros del INE, Santiago Nieto respaldó a Carla Humphrey por una reciente resolución del TEPJF.

La actual consejera del INE, Carla Humphrey, buscó ser la nueva presidenta consejera del INE, pero el TEPJF resolvió que no podrá continuar en el proceso.

Santiago Nieto manifestó en redes sociales su descontento por la exclusión de Carla Humphrey, “una extraordinaria mujer”, dijo el Procurador de Hidalgo.

“Con la resolución del TEPJF México pierde la oportunidad de construir un órgano electoral más sólido y no polarizado”, dijo el ex titular de la UIF.

Y añadió que se trata de “una extraordinaria mujer que ha entregado grandes victorias a la paridad y la democracia. Todo mi amor y admiración para Carla Humphrey”, concluyó.

El INAI eligió a María Esther Azuela y Sergio López Ayón como los integrantes del comité para evaluar a los aspirantes del INE.

TEPJF descarta a Carla Humphrey por la presidencia del INE

El 15 de marzo de 2023 la Sala Superior del TEPJF resolvió descartar a Carla Humphrey por la presidencia del INE.

La resolución del TEPJF obtuvo cuatro votos a favor y uno en contra, debido a la ausencia de la Magistrada Janine Otálora y el Magistrado Felipe Fuentes.

Carla Humphrey fue rechazada por el TEPJF debido a que su actual cargo como consejera del INE le impide la reelección en el mismo puesto o como presidenta.

Esto dice el documento de resolución del TEPJF:

“Los planteamientos de la Consejera actora son infundados, ya que la prohibición de reelección prevista en la Constitución general impide que una persona en funciones de Consejera electoral del INE pueda aspirar a otro cargo del Consejo General de ese Instituto, incluyendo la Presidencia” Documento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

Esta respuesta es subsecuente a la decisión Comité Técnico de Evaluación de excluir a Carla Humphrey por el principio de la no reelección.

Sin embargo, se trató de una decisión que, previamente, impugnó la consejera del INE.

Carla Humphrey Jordan (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Ellas es Carla Humphrey, esposa de Santiago Nieto

Carla Humphrey es actual consejera del INE y será así hasta el año 2029. También fue Consejera Electoral del IFE del Distrito Federal de 2006 a 2013.

Es esposa de Santiago Nieto, ex titular de la UIF y también es ex esposa del ex secretario particular de Felipe Calderón: Roberto Gil Zuarth.

Estudió Derecho en el ITAM y actualmente cursa un doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid.

Después de una boda ostentosa y llena de lujos con Santiago Nieto, el entonces titular del la UIF renunció a su cargo al frente de la dependencia.

Santiago Nieto también hizo el anuncio en redes sociales: