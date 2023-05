El diputado Santiago Creel volvió a retar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a un debate en persona; además, señaló que “todos somos pueblo”.

Así lo dio a conocer Santiago Creel, luego de que AMLO se burló de su amenaza durante la conferencia mañanera del pasado 8 de mayo, en donde el presidente dijo que se tiene que dirigir al pueblo y no a él.

En ese sentido, el diputado del PAN señaló que su problema es con él y no con el pueblo, al que, en sus palabras, el mandatario ejecutivo ha mentido y traicionado.

Asimismo, pidió que “no le saque” y que se enfrenten cara a cara ; añadió que si no quiere él, que sea una de las corcholatas presidenciales quien debata con Santiago Creel.

Santiago Creel responde a AMLO y lo acusa de traicionar al pueblo

Luego de que AMLO acusó a Santiago Creel de no tomar en cuenta al pueblo en su discurso, y burlarse de su amenaza de desterrarlo por “tocar” a la oposición, el panista respondió.

Fue a través de un video que Santiago Creel aseguró que el presidente y las corcholatas presidenciales son responsables de la división y el retroceso que vive el país.

Comentó que AMLO no quiere al pueblo , pues en realidad le miente, le falla y lo traiciona , pues actualmente no existen medicinas para los enfermos, no hay protección contra los críminales, quito las estancias infantiles, el seguro popular y las escuelas de tiempo completo.

Además refirió que lo peor es que divide, ya que, según dijo, aún no se da cuenta que “todos somos pueblo”.

“Lo peor es que divides, enfrentas, ¿aún no te das cuenta que todos somos pueblo? Mentir es traicionar, querer al pueblo seria darles medicinas, no hay. Proteger al pueblo sería castigar a los criminales, tú los conscientes. Respetar al pueblo seria cumplir tus promesas, como bajar el precio de la gasolina, ¡cuesta más! Apoyar al pueblo sería darles seguro popular, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, las quitaste.” Santiago Creel

Santiago Creel reta a AMLO y a las corcholatas a debate en persona

Del mismo modo, Santiago Creel reiteró que el presidente no quiere al pueblo, sino que solo les miente, los traiciona y los usa.

Por ello, Santiago Creel afirmó que tiene un problema con AMLO, con su gobierno y con las corcholatas presidenciales.

Por lo que lo retó a “aclararlo en persona” cuando quiera, y en caso de que AMLO se niegue a debatir, pidió que una de las corcholatas tome su lugar, refiriéndose a:

Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Adán Augusto López

Con ello, agregó, se verá quién le miente al pueblo y quién lo defiende.

Sí, mi problema es contigo Andrés, con tu gobierno y tus corcholatas. Mientes y traicionas, eso no es querer al pueblo.



Mi respuesta a tus dichos sobre mi persona en la mañanera.#RescatemosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/GR2P5Nsycz — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) May 9, 2023

AMLO se burla de Santiago Creel por amenaza en su contra

Cabe destacar que la respuesta de Santiago Creel se da luego de que AMLO se burló y señaló a los partidos opositores por no tomar en cuenta al pueblo.

Ello luego de que Creel aseguró que “si toca a uno, toca a todos” los opositores, a lo que AMLO respondió que no le debe de hablar a él, sino al pueblo mexicano.

El presidente también mencionó que uno de los problemas que tienen los partidos opositores es que no se toma en cuenta en su discurso, ni en su argumentación, a las y los mexicanos.

Reiteró que los llamados “conservadores” son muy clasistas, racistas y corruptos, por lo que “piensan” que el pueblo no existe y no le tienen respeto ni amor, en cambio, dijo, lo menosprecian.