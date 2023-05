El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de la amenaza que le hizo Santiago Creel, diputado del PAN: “no es conmigo, es con el pueblo”, respondió.

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 8 de mayo que AMLO se dirigió a Santiago Creel por el mensaje que le mandó hace unos días, desde una conferencia donde la oposición acusó persecusión política contra los panistas de Benito Juárez.

AMLO consideró que en su discurso, al panista le faltó mencionar al pueblo, y que precisamente el no pensar en ellos es el problema que tienen los partidos opositores a la 4T.

Con una sonrisa, AMLO señaló la principal problemática que a su parecer tienen los partidos de opisición en México: el no tomar en cuenta al pueblo.

Como respuesta a las amenazas de Santiago Creel, quien aseguró que “si toca a uno, toca a todos” los opositores, AMLO señaló que no le debe de hablar a él, sino al pueblo mexicano.

El presidente aprovechó para asegurar que uno de los problemas que tienen los partidos opositores es que no se toma en cuenta en su discurso, ni en su argumentación, a las y los mexicanos.

Reiteró que los llamados “conservadores” son muy clasistas, racistas y corruptos, por lo que “piensan” que el pueblo no existe y no le tienen respeto ni amor, en cambio, dijo, lo menosprecian.

“El otro día yo estaba viendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes, Creel, dirigiendose a mí, “escucha Andrés Manuel, si nos tocas a uno nos tocas a todos, y no vas a poder”

Ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo, háblenle a la gente, háblenle al pueblo, piensan que no existe, no le tienen respeto, menosprecian al puebl y no le tienen amor al pueblo.

Ese es su problema principal, son muy racistas y clasistas, además de corruptos.”

AMLO