Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, informó que la llamada masacre de San José de Gracia, Michoacán, es el resultado de una posible venganza entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia mañanera de AMLO se informó el estatus de la investigación sobre la ejecución ocurrida en el funeral de Elisa “N, madre de Alejandro N, alias “el Pelón”.

Mejía Berdeja compartió que luego de la circulación de vídeos en redes sociales, en donde se aprecia el conflicto entre grupos armados, la Fiscalía de Michoacán y la Guardia Nacional iniciaron los trabajos de investigación.

San José de Gracia, Michoacán: Alfredo Ramírez Bedolla señala que todavía no se sabe cuántas personas fueron ejecutadas

Derivado de estos trabajos se llegó a la conclusión de “una posible venganza” entre Alejandro, “el Pelón” y Abel “el Viejón y/o Toro”, ambos integrantes del CJNG.

El subsecretario refirió que existían amenazas de muerte hacía “el Pelón” por parte de “el Viejón”, ya que tenían antecedentes de conflictos personales entre ellos.

Alejandro estuvo inmiscuido en diversos grupos criminales, comenzó a los 18 años como sicario de “Los Zetas”, tiempo después formó parte de la Familia Michoacana, Caballeros Templarios y finalmente del CJNG.

En 2010 conoció a Abel N, alias “el Viejón”, quien fue su sicario en el grupo criminal Caballeros Templarios.

En 2011 Alejandro se cambió al CJN y operó como Jefe de Plaza desde Tizapán el Alto hasta Mazamitla Jalisco.

Sin embargo en julio de 2014 fue detenido en Mazamitla y recluido en un CERESO de Jalisco por delitos contra la salud en materia de enervantes y psicotrópicos, además de violación a la Ley en Armas de Fuego y Explosivos, por lo que fue sujeto a un proceso de carácter penal.

Ante la reclusión de Alejandro, Abel tomó el control de la Plaza de San José de Gracia y comenzaron las diferencias entre ellos.

En diciembre de 2018 el hermano del apodado Pelón, Ricardo, alias “el Chocorrol”, es levantado de una cantina en una riña con integrantes del CJNG por órdenes de Abel, y desaparece.

En diciembre de 2021, Alejandro se consolida como jefe de Plaza del CJNG en otra entidad y a fin de cobrar venganza por la desaparición de su hermano ordena la ejecución del entonces líder criminal en Tizapán el Alto, José N, alias “el Chepe”, hermano menor de Abel, “el Toro”.

Después de eso “el Toro”, advierte a familiares de “el Pelón”, que no puede ir a San José de Gracia o lo ejecutaría.

El 22 de febrero falleció a los 79 años, y a causa de cirrosis, Elisa “N”, mamá del “Pelón”, su cuerpo fue trasladado a San José de Gracia para su velorio y sepelio.

El velorio se llevó a cabo el 27 de febrero, día en el que ocurrieron todos los hechos divulgados en redes sociales. Se presume que “el Pelón” llegó al velorio en San José de Gracia alrededor de las 15:30 horas, con tres camionetas y 15 sicarios, armas cortas y chalecos tácticos que se quitaron al llegar al velorio, fue acompañado por un grupo de Mariachis.

Minutos después llegaron 15 camionetas con 40 sicarios, armas largas y rodearon a la gente del velorio, después se observó cómo desarman y someten a los sicarios de Alejandro N, quien salió del velorio e hizo una llamada, pues momentos antes indicó a su hermano mayor, Jesús N, que contaba con permiso para asistir al funeral de su madre.

Luego de salir y terminar la llamada, Alejandro N se acercó al grupo de sicarios y pidió no agredir a terceros, momento en el que Abel N le dispara y comienza el repliegue contra otras personas.

El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, compartió que después del suceso llegaron sujetos con instrumental para borrar evidencia y recogieron los cuerpos. Añadió que se desconoce cuántas personas fueron ejecutadas y que ya existe una denuncia anónima para indicar el lugar en donde podrían estar los cuerpos.

“No se puede confirmar el número de víctimas porque no hay cuerpos, las evidencias hacen presumir que existe un cuerpo, que es el de Alejandro N, presumiblemente algunos de los acompañantes de Alejandro N perdieron la vida. No se puede dar una cifra, solo se sabe que existen lesiones y balas. La cifra retomada en redes no tiene ningún soporte”

Ricardo Mejía.