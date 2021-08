Rosario Robles: “a los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas”

México.- La exsecretaria de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano, Rosario Robles, acusó que los que huyeron del país por procesos penales y se les encontraron recursos millonarios, están en sus casas.

En una carta emitida desde prisión preventiva, Rosario Robles acusó que está encarcelada de forma injusta por ser mujer desde hace 2 años, que se cumplen el 13 de agosto.

Según Rosario Robles, está privada de su libertad por su condición de mujer y el odio, venganza y miedo, y acusó que a quienes les encontraron recursos millonarios y huyeron, se encuentran ahora en sus casas, en contraste con ella.

“A los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mí que di la cara, que me presenté, que estoy acusada de un delito menor, me aplicaron la cárcel. Entonces ¿es mejor huir”

Con esto Rosario Robles dejó claro que sí quiere colaborar con las autoridades, contrario a lo que se dice, ya que fue ella quien se presentó desde la primera audiencia en su contra para esclarecer las acusaciones.

Además, Rosario Robles dijo que no se ha prestado a “mentir” para alimentar una narrativa política que no tiene que ver con la verdad.

“Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. La prueba contundente es que soy la única en la cárcel. La lógica es muy sencilla: No puedo dominarte, te aniquilo. Me estorbas para mi proyecto, te entierro. Estas son las razones por las cuales –en mi caso- se ha permitido la institucionalización de la venganza”

Rosario Robles